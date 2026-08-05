Головою наглядової ради Музею Голодомору-геноциду обрано Ющенка

Головою наглядової ради Національного музею Голодомору-геноциду обрано третього президента України (2005-10 рр.) Віктора Ющенка, повідомила віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

За її словами, на першому засіданні наглядової ради Музею Голодомору визначили керівний склад: головою обрали президента України у 2005-2010 роках Віктора Ющенка; заступником голови – експосла Канади в Україні (2014-19) Романа Ващука; секретарем – засновницю і голову Мережі нащадків Голодомору Ольгу Сороку.

Також до складу Ради також увійшли Мирон Василик, Антон Дробович, Ганна Капустян, Тарас Кицмей, Олена Ковальська, Андрій Когут, Богдан Логвиненко та Віктор Рудь.

"Їхні знання і досвід допоможуть посилити інституційну спроможність Музею, забезпечити прозорість його роботи, об’єднати партнерів навколо подальшого розвитку. Серед першочергових завдань – завершення другої черги музейного комплексу, створення постійної експозиції, системне залучення українського та міжнародного фінансування, збереження й цифровізація колекції, розвиток наукових, освітніх і міжнародних програм", – написала Бережна в мережі Facebook.

Як повідомлялося, у середині липня Міністерство культури України затвердило перші склади наглядової ради та експертної ради Національного музею Голодомору-геноциду. До наглядової ради увійшли 11 представників українських громадських об’єднань, міжнародних організацій, закордонного українства, наукової спільноти. Зокрема, третій президент (2005-10 рр.) Віктор Ющенко, заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська, експосол Канади в Україні (2014-19) Роман Ващук, ексголова Українського інституту національної пам’яті (2019-24) Антон Дробович та журналіст, письменник, військовослужбовець Богдан Логвиненко. Найближчим часом наглядова рада проведе перше засідання, обере керівництво та затвердить регламент своєї роботи.