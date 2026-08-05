Польща передала перелік місць для проведення подальших пошукових і ексгумаційних робіт на території України – Мінкультури

Польська сторона передала перелік місць для проведення подальших пошукових і ексгумаційних робіт на території України, повідомив перший заступник міністра культури України Іван Вербицький.

"Учасники робочої групи обговорили проблеми, пов’язані з практичною реалізацією пошукових та екгсумаційних робіт на території України та Польщі. Також польська сторона передала перелік місць для проведення подальших робіт на території України, щодо яких були подані та найближчим часом будуть подані заявки", – написав Вербицький в мережі Facebook по результатам засідання українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань, яка відбулася в середу у Львові.

Зазначається, що сторони підбили підсумки виконання домовленостей, досягнутих під час попереднього засідання робочої групи 16 грудня 2025 року у Варшаві, результати якого були опубліковані у спільному комюніке міністерств культури обох держав.

"Було констатовано, що українська сторона видала усі дозволи, про які було домовлено під час згаданого засідання. Сторони підкреслили успішність проведених робіт у погоджених місцях на території України", – написав він.

Як повідомлялося, на початку травня 2025 року стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові (Старі Збоїща), в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни. 14 листопада 2025 року тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині.

Крім того, в кінці вересня 2025 року проходили пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі. Там поховання виявлені не були.

В середині грудня 2025 року Українсько-польська робоча група з питань історичної пам’яті визначила плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік. Зокрема, заплановано пошуки та ексгумації з українського боку: в Углах (відбулися), а також на території колишніх сіл Гута Пеняцька та Острівки, а у Польщі аналогічні роботи заплановано в Сагрині та Ласкові.

27 березня 2026 року завершилися пошукові роботи в селі Угли Рівненської області, які проводила спільно українсько-польська експедиція. Масових поховань не виявили.

18 червня завершилися пошукові роботи на місці масового поховання жертв подій 1944 року у селі Гута-Пеняцька Львівської області, у ньому знайдена братська могила площею близько 70 кв м, але ексгумація похованих там людей відкладена на наступний рік.

В кінці червня тривав новий етап пошуку останків мешканців села, які трагічно загинули у лютому 1945 року, на території колишнього села Пужники (нині у межах села Садове Коропецької селищної громади Чортківського району Тернопільської області).

В липні на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька (нині у межах Рівненської сільської громади Ковельського району Волинської області) проводитимуться дослідження з метою ексгумації та подальшого перепоховання останків мешканців вказаних сіл, які загинули у серпні 1943 року.