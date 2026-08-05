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Культура

Бережна обговорила із музеями і заповідниками їх участь у проєкті "Тисячовесна"

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Бережна обговорила із музеями і заповідниками їх участь у проєкті "Тисячовесна"

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна обговорила із керівниками музеїв і заповідників, які перебувають у сфері управління міністерства, їх участь у проєкті підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна".

"Учасники обговорили захист музейних колекцій і пам’яток в умовах війни, збереження професійних команд та оновлення матеріально-технічної бази установ, цифровізацію культурної спадщини", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що серед інших тем – участь музеїв і заповідників у програмі підтримки нового українського культурного продукту "Тисячовесна", а також залучення додаткових ресурсів для реставраційних, виставкових, освітніх та дослідницьких проєктів.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться у середині серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Заступниця міністра культури Богдана Лаюк заявляла, що Мінкультури хотіло б, щоб програма "Тисячовесна" в 2027 році підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі і ярмарки.

#тисячовесна #бережна #музеї #заповідники
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