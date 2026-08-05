Мінкультури внесло ще двох російських діячів культури до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури України внесло ще двох російських співаків і акторів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказами відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшли: російський співак, колишній доброволець бригади "Оплот" ("Русская православная армия") та військовий кореспондент (агентство "ANNA-News"), блогер Аким Гасанов і російська акторка театру, кіно, телебачення, мюзиклів та дубляжу, телеведуча, співачка Валентина Рубцова.

Зазначається, що Гасанов здійснює пропагандистську діяльність, спрямовану на виправдання, підтримку та популяризацію збройної агресії держави-агресора проти України, розпалювання ворожнечі та ненависті до українського народу, героїзацію військовослужбовців і військових формувань держави-агресора, а також вчиняє інші дії, що створюють загрозу національній та міжнародній безпеці, територіальній цілісності, державному суверенітету та незалежності України.

Рубцова, згідно з документом, своїми заявами підтримує агресію проти України та окупацію українських територій державою-агресором.

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 260 особи.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури внесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, у 2024 році – 23 росіян, а у 2025 році – 11 росіян.