Стівен Фрай, Сергій Жадан та ще 40 авторів: BookForum 2026 оголошує програму Головної сцени

33 Львівський міжнародний BookForum відбувається за підтримки Українського культурного фонду в межах програми “Флагманські події”, Міжнародного фонду «Відродження», канадської недержавної організації «Українсько-Єврейська Зустріч», Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Вхід на всі події є вільним і безоплатним.

З 10 по 13 вересня відбудеться 33-й Львівський міжнародний BookForum. Фестиваль охопить дискусії, публічні інтерв’ю, читання. Літературні події відбудуться на понад 15 локаціях. На своїй Головній сцені, яка розташується в Інституті народознавства НАН України за адресою проспект Свободи, 15, масштабна подія наживо у Львові та онлайн збере понад 40 письменників, інтелектуалів, істориків та філософів з України, Великої Британії, США, Польщі, Німеччини, Франції та інших країн, щоб висвітлити головну тему – «Відповідальність літератури».

Події Головної сцени розпочнуться 10 вересня. Відомий британський письменник, актор Стівен Фрай під час відеовключення прочитає вірш Вікторії Амеліної – української авторки, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Краматорську. Ключовою подією програми першого дня фестивалю стане дискусія «Відповідальність літератури» за участю Сергія Жадана, Артура Дроня, яку модеруватиме керівниця проєкту 33 Львівський міжнародний BookForum та директорка ГО «Форум видавців» Ольга Мовчан.

«Головна сцена об'єднує три лінії програми: 5 спільних дискусій із Hay Festival, які побачать глядачі по всьому світу, події тематичних кластерів від кураторів та фокусні розмови, що розкривають головну тему з різних сторін. Крім знакових іноземних учасників, що долучаться онлайн, ми вітатимемо наживо Коліна Фрімена, британського журналіста, який висвітлює війну в Україні з перших днів вторгнення і є автором книги “The Mad and the Brave” про наш іноземний легіон; Шарлотту Хіггінс, головну культурну оглядачку The Guardian, яка 20 серпня видає книжку “Ukrainian Lessons: Art in a Time of War”; Янне Теллер, авторку світового бестселера “Nothing”, яка працювала в ООН над конфліктами й гуманітарними питаннями й розповість про новий роман, присвячений поняттям правосуддя й гідності; Філіпа Сендса, лауреата Baillie Gifford Prize, автора бестселерної трилогії про міжнародне право й злочини проти людяності», – коментує Ольга Мовчан.

Вечірній блок буде присвячений політиці пам'яті. На панельній дискусії «Пантеон: значення і проблеми» виступлять Олександр Алфьоров та Володимир В'ятрович.

У пʼятницю, 11 вересня, Софія Андрухович поділиться досвідом письма під час повномасштабної війни. У межах партнерської програми Hay Festival відбудуться міжнародні зустрічі, зокрема, геополітична дискусія з автором світового бестселера «В'язні географії», британським журналістом та письменником Тімом Маршаллом. Дискусія «Нові старі страхи» за участю Юрія Андруховича порушить тему циклічності історії, народження страхів й ролі літератури в боротьбі із ним.

Також цього дня переможців відзначить Українсько-єврейська літературна премія «Зустріч».

Третій день BookForum 2026, 12 вересня, до 120-річчя Ганни Арендт німецький історик Карл Шлеґель та український філософ Володимир Єрмоленко порушать тему повернення категорії простору у сприйняття сучасності. Англомовний блок Hay Festival подарує онлайн зустріч з лауреатом Пулітцерівської премії, автором роману «Симпатик» В'єт Тан Нґуєном.

Завершальний день BookForum 2026, 13 вересня, буде присвячений питанням правосуддя та ролі культури під час війни. Видатний британсько-французький правник Філіп Сендс завітає до Львова, щоб поговорити про розслідування російських воєнних злочинів в Україні та досвід повоєнних трибуналів.

Серед зіркових гостей дня: всесвітньо відомий британський прозаїк Джуліан Барнз, лавреат Гонкурівської премії, французький письменник Матіас Енар, які долучаться до подій онлайн.

Офіційним фіналом Головної сцени фестивалю стане дискусія «Культурна дипломатія війни» за участю українських та іноземних авторів, зокрема Шарлотти Гіґґінс, Олександра Михеда, Коліна Фрімена.

Організатор фестивалю – ГО “Форум видавців”.