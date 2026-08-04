Україну на 20-й Венеційській архітектурній бієнале представить проєкт "КО-ХАТИ. Море питань"

Український інститут оголосив переможця відкритого конкурсу з відбору проєкту для Українського павільйону на 20-й Венеційській архітектурній бієнале (Biennale Architettura 2027), їм став проєкт "КО-ХАТИ. Море питань" від ГО MetaLab, повідомили у пресслужбі установи.

Павільйон "КО-ХАТИ. Море питань" (англійською CO-HATY. Pool of Questions) – темна мілка водойма, якої можна торкнутись, опустити ноги, відчути прохолоду. Навколо водойми – відеоінсталяції, які відображаються у воді – портали у реальний світ "КО-ХАТИ": етюди зі звичайного життя у Калуші, повільні, без коментарів. Авторкою відео для павільйону стала режисерка Надія Парфан.

Український павільйон досліджує архітектуру як дію в умовах довгої війни, де кожне рішення має свою ціну, а жодне не є бездоганним. З 2022 року ініціатива "КО-ХАТИ" перетворює занедбані будівлі на житло для переселенців. Проте їхня практика виходить далеко за межі "квадратних метрів": вона будується на стосунках, довірі та формуванні спільноти, сягаючи далі ніж суто матеріальне виживання.

Павільйон розказує про підходи проєкту "КО-ХАТИ" через питання, про які думають, але бояться озвучити: не лише де жити, а й коли можна почати жити? Коли можна будувати для життя та задоволення, якщо війна не має видимого "після"? Саме як приклад для дискурсу обрано басейн.

"Як приклад для дискурсу у цих питаннях ми уявляємо собі басейн. У безпечному суспільстві громадський басейн є звичною муніципальною інфраструктурою. У контексті українського переміщення він звучить майже абсурдно. Його неможливо виправдати якоюсь "необхідністю", як дах, опалення чи ліжко. Саме тому басейн стає таким дитячим і водночас болючим питанням: а можна вже плавати? Чи має соціальне житло право говорити не лише про виживання, а й про гідність, прохолоду, відпочинок і майже заборонену насолоду – басейн?", – цитується у релізі автори проєкту.

Проєкт "КО-ХАТИ" став переможцем відбіркового конкурсу, у складі журі якого входили: колишня комісарка Українського павільйону Тетяна Філевська (нині заступниця міністра культури України), директорка з архітектури, дизайну та моди в British Council і комісарка Британського павільйону Севра Девіс, архітектор та урбан-дизайнер Martin Duplantier Architectes, засновник і партнер архітектурного бюро "ФОРМА" Олексій Петров та мультидисциплінарна архітекторка та художниця Богдана Косміна.

Новим комісаром Українського павільйону стане генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

20-та Венеційська архітектурна бієнале (Biennale Architettura 2027) триватиме з 8 травня до 21 листопада 2027 року (попереднє відкриття 6-7 травня). Кураторами виставки є Ван Шу та Лу Веньюй.

Український інститут з 2025 року призначений комісаром Українського павільйону й виступає ключовим організатором та координатором представлення України на Венеційській архітектурній бієнале.