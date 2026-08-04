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Культура

КіноБукет на Bouquet Kyiv Stage представить допрем'єрні покази українських фільмів

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КіноБукет на Bouquet Kyiv Stage представить допрем'єрні покази українських фільмів
Фото: https://www.facebook.com/dyvysukrainske

КіноБукет на Міжнародному фестивалі високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage представить допрем’єрні покази українського кіно та спеціальні кіноподії.

"Важливою складовою Bouquet Kyiv Stage традиційно є КіноБукет... Цьогоріч КіноБукет знову працюватиме на двох фестивальних майданчиках – у кінозалі Трапезної та просто неба на кіномобілі", – повідомили в Асоціації "Дивись українське!", яка сьомий рік організовує КіноБукет на міжнародному фестивалі високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage.

"КіноБукет – це можливість побачити Україну через історії людей, які її творять. Це простір розмови про країну, яка сьогодні виборює своє майбутнє не лише зброєю, а й красою і сенсами. Саме тому в програмі поруч історії ветеранів, культурна дипломатія, українська анімація та кобзарська традиція. Для нас КіноБукет це простір, у якому культура допомагає осмислювати сьогодення і стає мовою, якою Україна говорить зі світом", – зазначає куратор і продюсер КіноБукету Андрій Різоль.

У програмі КіноБукету – допрем’єрний показ документальних фільмів мультимедійного проєкту "Спроможні" в межах міжнародної ініціативи "Культура vs війна", створених за підтримки European Union in Ukraine: "Театр Ветеранів" (режисер Юлія Большинська) присвячений створенню вистави "Енеїда" та "Спроможні / Empowered" (режисер Кадім Тарасов), де героями є правозахисниця Олександра Матвійчук, співачка Джамала, художник Анатолій Криволап, скрипалька Богдана Півненко, кобзар і військовослужбовець Тарас Компаніченко та гурт DakhaBrakha).

Спеціальна програма присвячена 100-річчю української анімації. До уваги гостей фестивалю добірка короткометражних фільмів "Озброєні красою" та програма короткого метру молодих українських режисерів.

Серед подій КіноБукету – фотовиставка просто неба "Театр Ветеранів" від фотографа Сергія Михальчука. Відбуватимуться дискусійні панелі "Розвиток культурної дипломатії" та "Культурний геноцид" за участі представників державного й громадського секторів, відомих митців та діячів культури.

Окрему увагу привертатиме мистецький майданчик "Кобзарська галявина", де виступатимуть кобзарі й лірники з Києва, Львова та Харкова. Майданчик буде присвячений кобзарсько-лірницькій традиції, яку ЮНЕСКО у 2024 році внесло до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Як повідомлялося, дев’ятий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage відбудеться 13-16 серпня у Національному заповіднику "Софія Київська".

#bouquet_kyiv_stage #кінобукет
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