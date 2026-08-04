КіноБукет на Bouquet Kyiv Stage представить допрем'єрні покази українських фільмів

КіноБукет на Міжнародному фестивалі високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage представить допрем’єрні покази українського кіно та спеціальні кіноподії.

"Важливою складовою Bouquet Kyiv Stage традиційно є КіноБукет... Цьогоріч КіноБукет знову працюватиме на двох фестивальних майданчиках – у кінозалі Трапезної та просто неба на кіномобілі", – повідомили в Асоціації "Дивись українське!", яка сьомий рік організовує КіноБукет на міжнародному фестивалі високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage.

"КіноБукет – це можливість побачити Україну через історії людей, які її творять. Це простір розмови про країну, яка сьогодні виборює своє майбутнє не лише зброєю, а й красою і сенсами. Саме тому в програмі поруч історії ветеранів, культурна дипломатія, українська анімація та кобзарська традиція. Для нас КіноБукет це простір, у якому культура допомагає осмислювати сьогодення і стає мовою, якою Україна говорить зі світом", – зазначає куратор і продюсер КіноБукету Андрій Різоль.

У програмі КіноБукету – допрем’єрний показ документальних фільмів мультимедійного проєкту "Спроможні" в межах міжнародної ініціативи "Культура vs війна", створених за підтримки European Union in Ukraine: "Театр Ветеранів" (режисер Юлія Большинська) присвячений створенню вистави "Енеїда" та "Спроможні / Empowered" (режисер Кадім Тарасов), де героями є правозахисниця Олександра Матвійчук, співачка Джамала, художник Анатолій Криволап, скрипалька Богдана Півненко, кобзар і військовослужбовець Тарас Компаніченко та гурт DakhaBrakha).

Спеціальна програма присвячена 100-річчю української анімації. До уваги гостей фестивалю добірка короткометражних фільмів "Озброєні красою" та програма короткого метру молодих українських режисерів.

Серед подій КіноБукету – фотовиставка просто неба "Театр Ветеранів" від фотографа Сергія Михальчука. Відбуватимуться дискусійні панелі "Розвиток культурної дипломатії" та "Культурний геноцид" за участі представників державного й громадського секторів, відомих митців та діячів культури.

Окрему увагу привертатиме мистецький майданчик "Кобзарська галявина", де виступатимуть кобзарі й лірники з Києва, Львова та Харкова. Майданчик буде присвячений кобзарсько-лірницькій традиції, яку ЮНЕСКО у 2024 році внесло до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Як повідомлялося, дев’ятий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage відбудеться 13-16 серпня у Національному заповіднику "Софія Київська".