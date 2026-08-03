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Культура

Віднайдена опера XVIII століття Бортнянського повертається на сцену

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Опера українського композитора Дмитра Бортнянського "Креонт", яка вважалася втраченою, прозвучить у Національній філармонії України в неділю, 9 серпня.

"Open Opera Ukraine представляє цілісну наукову реконструкцію опери XVIII століття – "Creonte" Дмитра Бортнянського… Ця опера була поставлена у 1776 році у престижному венеційському театрі "Сан-Бенедетто", а після того понад 200 років вважалася втраченою. 9 серпня у Києві у Національній філармонії України віднайдена італійська опера українського композитора прозвучить знову", – йдеться у пресрелізі платформи Оpen Opera Ukraine.

Рукопис партитури опери у 2023 році віднайшла у Biblioteca da Ajuda (Португалія) докторка мистецтвознавства, дослідниця українських композиторів XVIII століття Ольга Шуміліна.

Опера Бортнянського буде представлена максимально наближено до стилістики жанру останньої чверті XVIII століття. Диригентом-постановником проєкту є австрійський віолончеліст, диригент й педагог Йорґ Цвікер.

Проєкт Open Opera Ukraine "Creonte XVIII/XXI: доля, вибір чи вибір долі?" об’єднав провідних фахівців у галузі музикознавства, виконавства та дослідження ранньої музики. Художня керівниця – музикознавиця, програмна директорка Open Opera Ukraine Анна Гадецька, продюсерка Галина Григоренко, наукова консультантка Шуміліна, фахівець із реконструкції партитур, доктор філософії, скрипаль та альтист Андрій Коляда, перекладач, філолог Тарас Лазер. У виконанні опери візьмуть участь Liatoshynskyi Capella: Choir and Orchestra Національного будинку музики під орудою художньої керівниці Наталії Хмілевської (хормейстер Костянтин Ленчик, а також солісти, що мають досвід роботи з історичним репертуаром Денис Сагіров, Соломія Павленко, Олена Пінковська, Катерина Левицька, Дарія Новіцька).

#опера #бортнянський #філармонія
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