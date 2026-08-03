Знищено 8 млн книг через атаку РФ на логістичний центр у Харкові 1 серпня – гендиректор видавництва "Ранок"

Генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов заявляє, що через російську атаку на логістичний центр у Харкові 1 серпня за попередніми оцінками знищено 8 млн книжок.

"Атака на українську освіту і культуру. Гітлер би позаздрив. 1 серпня 2026 року реактивні русняві шахеди прицільно атакували автоматизований логістичний центр корпорації "RNK-Ranok" у Харкові та дистрибуційний центр "Книголенду". За попередніми оцінками, знищено 8 мільйонів книжок, серед яких шкільні підручники. Пожежа локалізована, але досі не ліквідована", – написав Круглов в мережі Facebook.

За його словами, це найбільша втрата книжкової інфраструктури України від початку повномасштабної війни.

"Відновлювати треба мільйони втрачених видань, щоб вони потрапили до дітей і дорослих, які на них чекають", – додав він.

Як повідомлялося, 1 серпня стало відомо, що склади видавництва "Ранок" пошкоджені від російського обстрілу Харкова, в пожежі згоріли підручники.

У ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйновано видавництво MISON і постраждав офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві. Крім того, зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.