Книжкова галузь розраховує на підтримку держави щодо збитків через обстріли

Видавці, книгарі і профільна асоціація розраховують на підтримку держави в компенсації збитків внаслідок російських обстрілів.

"За останній місяць росія систематично знищує нашу видавничу галузь... "Конві", "Ранок", Rozum, ПЕТ, "Фоліо", "Юнісофт", і багато-багато інших видавців, друкарень, книгарень. Це – явна і очевидна мета для знищення нашої культури, підручників, книжок. Найперша і найшвидша проблема – знищення підручників перед навчальним роком… Дуже чекаємо на рішення, які анонсували Сергій Корецький та Тетяна Барежна", – написав в мережі Facebook керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко.

Своєю чергою, генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький зазначив, що питання в тому, чи держава військового часу готова протистояти системному нищенню культури, а також наголосив, що без вливання значних коштів в бібліотечну систему ефективних рішень не знайти.

"Жахливий обстріл Києва балістикою та знищені склади видавництв і книжкової торгівлі – це про спроби фізичного і культурного знищення нації. А книжки ми всі надрукуємо наново разом з колегами", – написав він в Facebook.

Гендиректорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова заявила, що видавці намагаються триматися, але "збитки настільки великі, що це дійсно культурний геноцид".

Зі свого боку, засновник книгарень Readeat та сервісу "BookTicket" Дмитро Феліксов констатував, що "без підтримки держави відновляться не всі".

Раніше він виказував сподівання, що видавці, друкарні та книгарні, яким була завдана шкода внаслідок ворожих ударів отримають допомогу від держави.

"Також очікуємо відкриття програми компенсації частини оренди книгарням", – додавав він.

Як повідомлялося, 27 липня прем’єр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі.

Керівниця Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль після чергового російського обстрілу, в якому зазнали пошкоджень видавництва і друкарні, заявила про необхідність виділення 150-200 млн грн на відновлення втраченого мільйона книжок.

У 2022 році російські обстріли пошкодили логістичний центр видавництва "Ранок" у Харкові. Тоді було знищено частину книжкових запасів і завдано збитків на десятки мільйонів гривень.

Від ворожої атаки на Харків 23 травня 2024 року постраждала друкарня "Фактор-Друк".

17 червня 2025 року обстрілом пошкоджена книгарня-кав’ярня BookUa на столичних Нивках. Було вибито скляні двері й вікна. Того ж дня було зруйновано склад видавництва "Український пріоритет". Згоріли десятки тисяч книг, понад 130 найменувань.

4 липня 2025 року внаслідок нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.

28 серпня 2025 року книгарню "КнигоЛенд" в столиці пошкоджено обстрілом, зіпсовано книжки. Тоді ж постраждала й київська книгарня Readeat.

30 вересня 2025 року склад видавництва "Смакі" пошкоджено внаслідок російського обстрілу Дніпра, втрачено частину тиражу.

23 жовтня 2025 року книгарню "Плекай" у Подільському районі Києва пошкоджено в результаті російського обстрілу. Зокрема, вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна.

14 травня 2026 року російським обстрілом пошкоджено електропідстанцію на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві.

24 травня 2026 року постраждала одна з книгарень мережі "Книгарня "Є" на столичному Подолі.

2 липня 2026 року центральний склад логістичної компанії Denka Logistics було зруйновано під час російської атаки, внаслідок чого знищено близько 800 тис. книгкниговидавництва BookChef.

У ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйновано видавництво MISON і постраждав офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві. Крім того, зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.

1 серпня у наслідок російського обстрілу Харкова були пошкоджені склади видавництва "Ранок", які були місцем зберігання продукції мережі "КнигоЛенд", "ФабулаКнигоманія", READBERRY, Korali books і самого видавництва "Ранок". Зазначалося, що у пожежі згоріли підручники.