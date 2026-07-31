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Культура

Молодь придбала 114,4 тис. книжок в рамках програми "єКнига" за перше півріччя 2026р – УІК

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Молодь придбала 114,4 тис. книжок в рамках програми "єКнига" за перше півріччя 2026р – УІК

За перше півріччя 2026 року в межах програми "єКнига" 18-річні українці подали понад 64,8 тис. заяв на отримання допомоги, повідомляє Український інститут книги (УІК).

"За перше півріччя 2026 року в межах програми "єКнига" 18-річні українці придбали 114 361 книжок – у середньому 629 книг на день. А тобто орієнтовно молоді українці встигли придбати по 2,83 книги кожен. Окрім того, надійшло 64 808 заяв на отримання допомоги, з них 63 567 вже отримали кошти на свої рахунки", – йдеться в повідомленні УІК.

Зазначається, що для оплат за книги картками "Дія" молодь надає перевагу "Монобанку" – 60,11%, тоді як "Приватбанк" та "А-банк" отримують значно менше уваги – 36,24% та 3,28% відповідно.

За даними Інституту, у програмі беруть участь 325 стаціонарних і 38 інтернет-книгарень.

"Молоді українці досі частіше купують книжки у стаціонарних книгарнях – їх обирають 56,87% учасників програми. Водночас частка тих, хто надає перевагу онлайн-покупкам, щороку зростає і вже становить 43,13%", – розповіли у відомстві.

Зазначається, що найбільший обсяг покупок у стаціонарних книгарнях у 2026 році припадає на Київ, а за ним у рейтингу – Львівська, Дніпропетровська, Івано-Франківська та Полтавська області.

Перше місце у рейтингу книгорозповсюджувачів посіла книжкова платформа Yakaboo, за нею йдуть КСД, "Книгарня "Є", "Мегого" та "Книголенд". Серед видавців першість займає КСД, далі BookChef, Vivat, "Ранок" та РМ.

Першість у рейтингу ТОП-50 книг отримала "Гра в кота і мишу. Книга 1: Переслідування Аделіни" від Хейлі Ді Карлтон, яка витіснила лідерку 2025 року Колін Гувер і зберегла свій статус найпопулярнішої авторки за кількістю проданих книжок (серед учасників "єКниги") у 2026 році. Найбільше молодь купує художню літературу, нонфік – на другому місці.

Протягом першого півріччя-2026 найпопулярнішим українським автором за кількістю проданих книг продовжує бути Володимир Станчишин (876 шт.), на другому місці – Ілларіон Павлюк (580 шт.), на третьому – Андрій Сем’янків (390 шт.).

Як повідомлялося, 16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки за допомогою застосунку "Дія".

Протягом 2025 року в межах програми "єКнига" 18-річні українці придбали 434 808 книг – приблизно по три книги кожен.

У квітні віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна прогнозує запуск програми "єКнига" для батьків новонароджених з 1 липня 2026 року.

Наприкінці червня заступниця міністра культури Богдана Лаюк заявила, що програму "єКнига" для батьків новонароджених навряд встигнуть запустити з 1 липня, але в 2026 році вона має запрацювати.

В.о. директорки Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявила, що програма "єКнига" працювала б значно ефективніше, якби її поширити на дітей шкільного віку.

#молодь #уік #єкнига
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