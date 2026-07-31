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Культура

Держкомтелерадіо додало у липні 7 книжок до переліку антиукраїнських видань

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Держкомтелерадіо додало у липні 7 книжок до переліку антиукраїнських видань
Фото: Держкомтелерадіо

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення у липні додав сім російських антиукраїнських видань до переліку книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

"У липні цей Перелік поповнився сімома новими найменуваннямиантиукраїнської видавничої продукції. Додані книги є новинками російських видавництв, зокрема підсанкційних, що побачили світ упродовж 2025-2026 рр. Усі вони є елементами системної російської державної пропаганди, спрямованої на легітимізацію окупації українських територій, романтизацію воєнних злочинів та виправдання збройної агресії проти України", – йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо.

У відомстві розповіли, що до переліку потрапили: "Ангел Новоросс" (О. Проханов) – твір сакралізує загарбницьку війну, подаючи знищення України та концепт "Новоросії" як метафізичну місію Росії; "Военная поддержка ВСУ Западом. От разведки до вооружений" (О. Широкорад) – у творі транслюється базовий пропагандистський міф РФ про те, що Україна позбавлена власної волі та є лише "інструментом та маріонеткою НАТО"; "Я помню этот день… Курск. Спецназ "Ахмат" (А. Карпов) – кризовий інформаційний піар чеченського підрозділу "Ахмат" з метою приховати військові провали РФ у Курській області.

Зазначається, що станом на сьогодні в переліку міститься інформація про 694 пропагандистських видання.

Як повідомлялось, цей перелік має не лише інформаційний характер. Після потрапляння книги до нього відомство використовує його для моніторингу ринку і звертає увагу книгорозповсюджувачів та правоохоронців на те, що поширення таких видань може містити ознаки злочину.

#антиукраїнські_видання #держкомтелерадіо
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