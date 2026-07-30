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Культура

Етнічно-електронний фестиваль Вирій.Простонеба вдруге пройде 8-9 серпня у Києві, заплановані виступи музичних артистів та театральна програма Уривського

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Етнічно-електронний фестиваль Вирій.Простонеба вдруге пройде 8-9 серпня у Києві, заплановані виступи музичних артистів та театральна програма Уривського

Фестиваль електронної музики в етнічному стилі “Вирій.Простонеба” відбудеться у Києві 8 та 9 серпня у павільйоні “Кит” в "Експоцентрі України" (ВДНГ).

“Вирій – це подія, яка поєднує електронну музику, українське етно та перформанс-мистецтво. Її створила команда “Куражу” (фестивалю у Києві - ІФ-У) як простір, де етнічна культура існує як частина сучасної міської культури. На сцені Вирію виступлять понад 20 українських і міжнародних артистів. Театральну програму події курує Іван Уривський. Над нею працюють Максим Свець і Тетяна Костинюк. Також на фестивалі відбудеться спеціальний перформанс Freedom Ballet”, - йдеться в релізі події.

Серед хедлайнерів першого дня - Святослав Вакарчук, Крихітка, NAZVA, КРУТЬ та Biggi Veira (GusGus DJ Set). В другий день події виступатимуть Vivienne Mort, Олег Скрипка & Воплі Відоплясова, GANNA, The Maneken та Zombies in Miami.
Крім того, організатори планують встановити зону офіційних одружень, що створена спільно з ДП “Дія” та ювелірним брендом Guzema, що даруватиме молодятам обручки, дизайн яких створений для події. Просто на території фестивалю пари зможуть офіційно зареєструвати шлюб - церемонії матимуть повну юридичну силу завдяки співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством юстиції України.

Організатори другий рік поспіль встановлюють дрескод. Цьогоріч він передбачає сучасне переосмислення українського традиційного одягу: натуральні тканини, вишивані елементи та авторські аксесуари. Дрескод є обовʼязковою умовою входу на фестиваль. Щоб потрапити на подію, образ має виглядати очевидно підготовленим.

Захід можна відвідати за завчасно придбаними квитками.

Вирій - етнічно-електронна подія, що відбулась вперше проходила у 2025 році. Організатором стала команда фестивалю “Кураж”. Минулого року подія зібрала 12 тис. відвідувачів.

#фестиваль #вирій #вднг
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