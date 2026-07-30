Кабмін змінив порядок проведення фінального пітчингу проєкту "Тисячовесна"

Кабінет міністрів вніс зміни в порядок проведення пітчингу мистецьких конкурсів з відбору культурно-мистецьких проектів, спрямованих на реалізацію ініціативи президента України із створення українського культурного продукту ("Тисячовесна"), який відбудеться 12–16 серпня.

Згідно з постановою №975 від 29 липня, проекти, допущені до участі у третьому етапі конкурсу (пітчингу), розподіляються між новоутвореними конкурсними комісіями рівномірно шляхом жеребкування відповідно до напрямів.

Публічна презентація проектів проводиться до початку засідання конкурсної комісії та не є його частиною.

Встановлено, що публічна презентація проекту триває не більше 7 хв, з яких 5 хв виділяється на презентацію проекту та 2 хв – на запитання та відповіді. Раніше передбачалося, що публічна презентація мала би тривати не більше 15 хвилин, з яких 10 хв виділялося би на презентацію проекту та 5 хв – на запитання та відповіді.

Згідно з оновленим порядком після завершення публічної презентації проектів проводиться засідання конкурсної комісії та складається протокол, в якому зазначаються результати третього етапу та пропозиції конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу в межах передбачених бюджетних асигнувань за відповідним напрямом та який передається до Мінкультури не пізніше ніж через три робочих дні після проведення зазначеного засідання.

Крім того, уряд встановив, що засідання конкурсної комісії є відкритим і здійснюється з одночасною онлайн-трансляцією, крім засідання, на якому формуються пропозиції конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу.

До третього етапу програми "Тисячовесна" допущено 1227 із 1710 проєктів в сфері в кіно, музики та мистецтва. Зокрема, ігрові фільми та серіали – 290 із 405 проєктів; неігрові документальні фільми та серіали – 241 із 355; фільми для дитячої аудиторії та анімація – 129 із 170; сучасна музика – 214 із 299; перформативне мистецтво – 217 із 282; візуальне мистецтво – 135 із 199.

За результатами оцінювання сформовано рейтинговий перелік учасників, які продовжать участь у наступному етапі конкурсу – пітчингу. Фінальні пітчинги у форматі фестивалю відбудуться з 12 до 16 серпня. Учасники презентують проєкти експертам та конкурсним комісіям, які визначать переможців програми.

Окремий графік діє для напряму "Аудіовізуальних шоу та відеоролики для соціальних мереж". Експертне оцінювання триватиме до 11 серпня і цей напрям завершується на другому етапі конкурсу. Тому після оцінювання учасники одразу дізнаються фінальні результати.

Орієнтовне фінансування за напрямами: ігрові фільми та серіали – 1,9 млрд грн; неігрові (документальні) фільми та серіали – 240 млн грн; анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії – 490 млн грн; сучасна музика – 300 млн грн; перформативне мистецтво – 400 млн грн; візуальне мистецтво – 300 млн грн; аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж – 260 млн грн.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12–16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Крім того, за її словами, в наступному році проєкт планують поширити на видавництва, авторів книг і бібліотеки, а також онлайн-ігри.

Заступниця міністра культури Богдана Лаюк заявляла, що Мінкультури хотіло б, щоб програма "Тисячовесна" в 2027 році підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі і ярмарки.