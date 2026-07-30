До фінального пітчингу програми "Тисячовесна" допущено 1227 або 72% проєктів в кіно, музиці та мистецтві

До третього етапу конкурсу програми підтримки культурного продукту "Тисячовесна" допущено 1227 із 1710 проєктів в сфері в кіно, музики та мистецтва, а фінальний пітчинг відбудеться 12-16 серпня.

Прийом заявок на участь у програмі "Тисячовесна" завершився 4 червня. Загалом було подано 2634 заявки.

За результатами першого технічного етапу до експертного оцінювання було допущено 2172 заявки: за напрямом "Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж" – 462; за напрямом "Візуальне мистецтво" – 199; за напрямом "Сучасна музика" – 299; за напрямом "Перформативне мистецтво" – 282; за напрямом "Ігрові фільми та серіали" – 405; за напрямом "Неігрові (документальні) фільми та серіали" – 355; за напрямом "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" – 170 заявок.

Далі до 28 липня тривало експертне оцінювання (за напрямом Мінкультури "Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж" – триватиме до 11 серпня). Саме на цьому етапі відбулася комплексна фахова оцінка поданих проєктів понад 180-ма експертами.

Усі заявки оцінювалися за визначеними критеріями. Команди проєктів, які набрали 60+ балів, – отримають запрошення представити свої проєкти під час публічних пітчингів.

Зокрема, Державне агентство України з питань кіно допустило до наступного етапу конкурсу 290 із 405 заявок ігрових фільмів та серіалів, 241 із 355 заявок документальних фільмів та серіалів, 129 із 170 заявок фільми для дитячої аудиторії та анімації.

Також Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти допустило 136 із 199 заявок візуального мистецтва, 214 із 299 заявок сучасної музики, 217 із 282 заявок перформативного мистецтва

Так, в категорії "Ігрові фільми та серіали" до фінального пітчинку допущено багато різноманітних проєктів про відомі постаті, спорт, історичні події і війну. Зокрема, серед заявок є фільми про фетхувальницю Ольгу Харлан, футбольного тренера Валерія Лобановського, хореографа Павла Вірського, композитора Володимира Івасюка і родину меценатів Терещенків.

Крім того, багато конкурсних заявок звертаються до таких тем як: повномасштабна війна; історії про українських військових та оборону України; Голодомор; Друга світова війна; Українська революціі 1917-1918 років; події Майдану; Чорнобильська катастрофа.

В категорії "Сучасна музика" до пітчингу допущено багато як дебютних проєктів так і від більш відомих на сьогодні виконавців. Зокрема, серед заявників можна зустріти проєкти для Ziferblat, Маші Кондратенко, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть, Victoria Niro, Білий Бо, гуртів "Фіолет" і "Мертвий півень".

Крім того, серед заявок створення альбомів для: FROLOV, Діля, Жгуччі, гурту "ОлІвЄ", гурту "Побутовий реп", Мирослава Кувалдіна і багарьох інших виконавців і проєктів.

Кожен проєкт оцінювало п’ять незалежних експертів за десятьма критеріями, серед яких: відповідність поданого проєкту тематиці та конкурсу; відповідність кошторису творчому задуму; професійність команди; потенціал залучення аудиторії; художня та змістова цінність; оригінальність ідеї; суспільна значущість та потенційний вплив; інклюзивність, безбар’єрність і різноманіття; реалістичність реалізації; досвід команди у втіленні подібних проєктів.

За результатами оцінювання сформовано рейтинговий перелік учасників, які продовжать участь у наступному етапі конкурсу – пітчингу. Фінальні пітчинги у форматі фестивалю відбудуться з 12 до 16 серпня у Івано-Франківську. Учасники презентують проєкти експертам та конкурсним комісіям, які визначать переможців програми.

Окремий графік діє для напряму "Аудіовізуальних шоу та відеоролики для соціальних мереж". Експертне оцінювання триватиме до 11 серпня і цей напрям завершується на другому етапі конкурсу. Тому після оцінювання учасники одразу дізнаються фінальні результати.

Орієнтовне фінансування за напрямами: ігрові фільми та серіали – 1,9 млрд грн; неігрові (документальні) фільми та серіали – 240 млн грн; анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії – 490 млн грн; сучасна музика – 300 млн грн; перформативне мистецтво – 400 млн грн; візуальне мистецтво – 300 млн грн; аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж – 260 млн грн.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Крім того, за її словами в наступному році проєкт планують поширити на видавництва, авторів книг і бібліотеки, а також онлайн-ігри.

Заступниця міністра культури Богдана Лаюк заявляла, що Мінкультури хотіло б, щоб програма "Тисячовесна" в 2027 році підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі і ярмарки.