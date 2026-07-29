Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Український оскарівський комітет оголошує приймання заявок предендента на "Оскар" від України

2 хв читати
Додати як джерело
Український оскарівський комітет оголошує приймання заявок предендента на "Оскар" від України

Український оскарівський комітет оголошує про початок приймання заявок для участі у відборі фільму, який представлятиме Україну в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" 99-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Зазначається, що до участі у відборі допускаються фільми, що відповідають вимогам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук для категорії International Feature Film: https://www.oscars.org/oscars/rules-eligibility

"Перед поданням заявки просимо уважно ознайомитися зі Спеціальними правилами для категорії "Міжнародний повнометражний фільм", зокрема з розділом Rule Sixteen. Special Rules for the International Feature Film Award", – наголосили в Кіноакадемії.

Далі, після завершення приймання заявок та затвердження Американською академією кінематографічних мистецтв і наук складу Українського оскарівського комітету він розпочне розгляд поданих фільмів.

Для участі у відборі необхідно надіслати пакет документів відповідно до Переліку: https://docs.google.com/document/d/1E7-iJkXZrB-kFh_ETASIkSfhRa-6exhH/edit

У Комітеті повідомили, що приймання заявок триватиме з 30 липня до 19 серпня 2026 року включно.

Як повідомлялося, 22 січня Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів на 98-му премію "Оскар", українські стрічки не потрапили до переліку.

Стрічка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва не перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 97-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

У 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge), 2020-го – "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-го – "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022-го – "Клондайк" Марини Ер Горбач, 2023-го – "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, 2024-го – "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.

#комітет #український_оскар #заявки
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Керівник УВА Біденко підтримує надання права бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи закладів культури

Керівник УВА Біденко підтримує надання права бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи закладів культури

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко підтримує ідею надати право бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи за…

Читати
Керівник УВА Біденко: Якщо нічого не робити, рано чи пізно зайдуть Amazon і Penguin Books і встановлять свої правила

Керівник УВА Біденко: Якщо нічого не робити, рано чи пізно зайдуть Amazon і Penguin Books і встановлять свої правила

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко заявляє, що якщо держава не буде підтримувати книжкову галузь, рано чи пізно на ринок з…

Читати
Керівник УВА Біденко: Перед ухваленням закону про єдину ціну на книги необхідно напрацювати галузевий стандарт роботи зі знижками

Керівник УВА Біденко: Перед ухваленням закону про єдину ціну на книги необхідно напрацювати галузевий стандарт роботи зі знижками

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко заявляє, що перед ухваленням закону про єдину ціну на книги необхідно дійти згоди між в…

Читати
Керівник УВА Біденко проти запровадження відповідальності споживача за купівлю чи скачування нелегального книжкового контенту

Керівник УВА Біденко проти запровадження відповідальності споживача за купівлю чи скачування нелегального книжкового контенту

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко проти запровадження відповідальності споживача за купівлю чи скачування нелегального кн…

Читати