Український оскарівський комітет оголошує приймання заявок предендента на "Оскар" від України

Український оскарівський комітет оголошує про початок приймання заявок для участі у відборі фільму, який представлятиме Україну в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" 99-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Зазначається, що до участі у відборі допускаються фільми, що відповідають вимогам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук для категорії International Feature Film: https://www.oscars.org/oscars/rules-eligibility

"Перед поданням заявки просимо уважно ознайомитися зі Спеціальними правилами для категорії "Міжнародний повнометражний фільм", зокрема з розділом Rule Sixteen. Special Rules for the International Feature Film Award", – наголосили в Кіноакадемії.

Далі, після завершення приймання заявок та затвердження Американською академією кінематографічних мистецтв і наук складу Українського оскарівського комітету він розпочне розгляд поданих фільмів.

Для участі у відборі необхідно надіслати пакет документів відповідно до Переліку: https://docs.google.com/document/d/1E7-iJkXZrB-kFh_ETASIkSfhRa-6exhH/edit

У Комітеті повідомили, що приймання заявок триватиме з 30 липня до 19 серпня 2026 року включно.

Як повідомлялося, 22 січня Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів на 98-му премію "Оскар", українські стрічки не потрапили до переліку.

Стрічка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва не перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 97-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

У 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge), 2020-го – "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-го – "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022-го – "Клондайк" Марини Ер Горбач, 2023-го – "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, 2024-го – "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.