Гендиректор "Ранку" запропонував уряду сім кроків для підтримки книжкової галузі

Генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов запропонував уряду сім кроків для підтримки книжкової галузі в умовах війни, серед них – пільгове кредитування, запровадження Культура.City і розширення програми "єКнига".

"Прем’єр-міністр Сергій Корецький у себе на сторінці "Фейсбук" доручив профільним міністерствам підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Ворог системно нищить все, що пов’язане з культурою. Причини зрозумілі. Країна без власної літератури, без власних підручників, без власної ідентичності нежиттєздатна. Як максимально ефективно та мінімальними інвестиціями мультиплікувати ефект для відновлення та розвитку книжкової галузі? Після спілкування з колегами узагальнив потреби", – написав Круглов в мережі Facebook.

Серед його пропозицій, зокрема, п’ятирічна програма заміни та оновлення бібліотечних фондів у півфінансуванні держави з громадами; розширення програми "єКнига" на батьків новонароджених та неповнолітніх дітей; дозвіл зменшувати податкове навантаження видавництв та друкарень на суму збитків від ворожих прильотів; пільгове кредитування на відновлення постраждалих підприємств; виконання прийнятого у 2023 закону про підтримку книгарень; уточнення стосовно пільги по ПДВ на доставку підручників; запровадження механізму Культура.City (аналог Дія.City) для підприємств культурної галузі з можливістю безподаткового реінвестування прибутків в культурні проєкти.

Як повідомлялося, 27 липня прем’єр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі.

Керівниця Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль після чергового російського обстрілу, в якому зазнали пошкоджень видавництва і друкарні, заявила про необхідність виділення 150-200 млн грн на відновлення втраченого мільйона книжок.

У 2022 році російські обстріли пошкодили логістичний центр видавництва "Ранок" у Харкові. Тоді було знищено частину книжкових запасів і завдано збитків на десятки мільйонів гривень.

Від ворожої атаки на Харків 23 травня 2024 року постраждала друкарня "Фактор-Друк".

17 червня 2025 року обстрілом пошкоджена книгарня-кав’ярня BookUa на столичних Нивках. Було вибито скляні двері й вікна. Того ж дня було зруйновано склад видавництва "Український пріоритет". Згоріло десятки тисяч книг, понад 130 найменувань

4 липня 2025 року внаслідок нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.

28 серпня 2025 року книгарню "КнигоЛенд" в столиці пошкоджено обстрілом, зіпсовано книжки. Тоді ж постраждала й київська книгарня Readeat.

30 вересня 2025 року склад видавництва "Смакі" пошкоджено внаслідок російського обстрілу Дніпра, втрачено частину тиражу.

23 жовтня 2025 року книгарню "Плекай" у Подільському районі Києва пошкоджено в результаті російського обстрілу. Зокрема, вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна.

14 травня 2026 року російським обстрілом пошкоджено електропідстанцію на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві.

24 травня 2026 року постраждала одна з книгарень мережі "Книгарня "Є" на столичному Подолі.

2 липня 2026 року центральний склад логістичної компанії Denka Logistics було зруйновано під час російської атаки, внаслідок чого знищено близько 800 тис. книговидавництва BookChef.

У ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйнувано видавництво MISON і постраждали офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві. Крім того, зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.