Корецький доручив підготувати механізм підтримки книговидавничої галузі

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі.

"Навіть в умовах обмежених бюджетних ресурсів держава знайде можливість підтримати українську книгу. Це допоможе підприємствам відновити роботу, поповнити фонди публічних бібліотек і зберегти спроможність українського книговидання", – написав він у Телеграмі в понеділок.

Корецький зазначив, що Росія системно знищує українське книговидання. "Лише за липень знищено 1,5 млн примірників українських книжок, а збитки обчислюються сотнями мільйонів гривень", – повідомив він.

Прем'єр-міністр також нагадав, що під час атаки 19 липня одна з друкарень втратила виробничі приміщення та понад 400 тисяч шкільних підручників. Постраждали й інші підприємства галузі.