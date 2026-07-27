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Культура

Корецький доручив підготувати механізм підтримки книговидавничої галузі

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Корецький доручив підготувати механізм підтримки книговидавничої галузі
Фото: Pixabay

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі.

"Навіть в умовах обмежених бюджетних ресурсів держава знайде можливість підтримати українську книгу. Це допоможе підприємствам відновити роботу, поповнити фонди публічних бібліотек і зберегти спроможність українського книговидання", – написав він у Телеграмі в понеділок.

Корецький зазначив, що Росія системно знищує українське книговидання. "Лише за липень знищено 1,5 млн примірників українських книжок, а збитки обчислюються сотнями мільйонів гривень", – повідомив він.

Прем'єр-міністр також нагадав, що під час атаки 19 липня одна з друкарень втратила виробничі приміщення та понад 400 тисяч шкільних підручників. Постраждали й інші підприємства галузі.

 

#видавництво #книги #уряд
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