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Культура

Українські співаки з Одеси отримали призові місця на фестивалі в Уельсі

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Українські співаки з Одеси отримали призові місця на фестивалі в Уельсі
Фото: t.me/odesacityofficial/

У британському місті Лланголлен де відбувся один із світових фестивалів-конкурсів із 79-річною історією, вокалісти із Одеси – дитячий хор "Перлини Одеси" та Олексій Себов вибороли треті місця, повідомляється у понеділок на офіційному каналі органів влади Одеси "Одеса. Офіційно".

"Цьогоріч Одеса гідно представила Україну на цій історичній сцені, виборовши призові місця у надзвичайно гострій конкуренції зі світовими колективами", – йдеться у повідомленні в Телеграм.

Зокрема, дитячий хор "Перлини Одеси" отримав третє місце у категорії Children’s Open Choirs із високим результатом у 90 балів. При цьому одесити виступали поруч із провідними колективами світу та поступилися срібним призерам із США лише одним балом".

Також третє місце посів Олексій Себов у сольному класичному конкурсі Young Classical Voice of the Future (13-17 років) із результатом 89 балів. "Попри високу конкуренцію та молодий вік, співак продемонстрував винятковий рівень вокальної майстерності й отримав високі оцінки від міжнародного журі".

Вага результатів українських співаків пояснюється тим, що саме на сцені в Уельсі у 1955 році у складі італійського хору перше місце здобув 19-річний Лучано Паваротті. Саме тому сьогодні головна нагорода конкурсу для найкращого хору світу офіційно має назву – "Трофей Паваротті".

"Тому успіх одеських музикантів – це чергове підтвердження високого рівня української вокальної школи та вагомий внесок у популяризацію нашої культури на міжнародній арені", – підкреслюється у повідомленні.

#одеський #фестиваль #вокал #уельс
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