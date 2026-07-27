УІК створив гайд про книжкові ініціативи для військових і ветеранів

Український інститут книги (УІК) створив проєкт "Військо + книга" – гайд, що об’єднує інформацію про різноманітні культурні та книжкові проєкти й ініціативи, спрямовані на підтримку військових, ветеранів та ветеранок.

"До гайду увійшли проєкти зі створення та популяризації воєнної літератури й книжок, написаних військовими, ініціативи зі збору книжок для військових на фронт і для реабілітації ветеранів та ветеранок, письменницькі курси для військовослужбовців, подкасти про літературу, яку читають військові, літературні конкурси та інші проєкти на перетині книжкової сфери й підтримки війська", – йдеться в повідомленні Інституту.

Зазначається, що гайд постійно оновлюватиметься, тож кожен охочий може запропонувати до нього свій проєкт або ініціативу.

Очікується, що проєкт стане навігацією для всіх, хто прагне долучитися до книжкових ініціатив на підтримку військових та ветеранів, а також для тих, хто шукає можливості читати, писати, видавати й популяризувати літературу, пов’язану з досвідом війни.

Ознайомитись з гайдом можна за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1IHHxgZbtXttl8CB6YyAQYit1DWz9oP51/view