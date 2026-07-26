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Культура

Пляжі Нормандії, де у 1944 році висадилися союзники, внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

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Пляжі Нормандії, де у 1944 році висадилися союзники, внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Фото: Deluxe France

Пляжі висадки союзників у Нормандії (D-Day Landing Beaches) були включені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в неділю, повідомила газета Le Figaro.

"Це рішення зобов’язує нас, зобов’язує нас зберегти це місце, зобов’язує нас захистити його, зобов’язує нас ще більше цінувати його та підвищувати його цінність", – заявив голова регіональної ради Нормандії Ерве Морен на 48-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Пусані (Південна Корея), де було ухвалено це рішення.

П’ять історичних ділянок французького узбережжя, що простягаються на понад 80 км берегової лінії між департаментами Манш і Кальвадос, куди 6 червня 1944 року під час Другої світової війни висадилися війська США, Великої Британії та Канади, у рамках проєкту, започаткованого майже 20 років тому, отримали статус, який може сприяти розвитку місцевого туризму, а також зобов’язує державні органи працювати над збереженням цих місць, зазначає видання.

Цей статус поширюється на всі п’ять основних секторів висадки – пляжі, що отримали кодові назви "Юта", Омаха, Голд, Джуно та Сорд, а також на скелю Пуент-дю-Ок і залишки штучної гавані Малберрі в Арроманш-ле-Бен.

#пляжі_нормандії #спадщина #юнеско
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