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Культура

Фільм "Ти – Космос" режисера Острікова став переможцем кінопремії "Золота Дзиґа"

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Фільм "Ти – Космос" режисера Острікова став переможцем кінопремії "Золота Дзиґа"
Фото: https://kinokolo.ua/

Переможцем десятої Національної кінопремії "Золота Дзиґа" в категорії "Найкращий фільм" стала стрічка "Ти – Космос" режисера Павла Острікова.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", переможців було оголошено на церемонії у суботу, 25 липня в Києві.

Крім "Ти – космос", за дану номінацію змагалися: "2000 метрів до Андріївки"; "Війна очима тварин"; "Медовий місяць"; "Пісні землі, що повільно горить"; "Сірі бджоли".

В номінації "Найкраща режисерська робота" (Премія ім. Ю. Г. Іллєнка) переміг Павло Остріков – "Ти – Космос. Також змагалися: Дмитро Мойсеєв – "Сірі бджоли"; Мстислав Чернов – "2000 метрів до Андріївки".

В номінації "Найкращий сценарій" переміг Павло Остріков, "Ти – Космос". Також змагалися: Дмитро Мойсеєв, "Сірі бджоли"; Жанна Озірна, "Медовий місяць".

В номінації "Найкращий документальний фільм" переміг "2000 метрів до Андріївки" (прод. Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, реж. Мстислав Чернов). Також змагалися: "Куба і Аляска" (прод. Ольга Брегман, реж. Єгор Трояновський); "Пісні землі, що повільно горить" (прод. Дар'я Бассель, реж. Ольга Журба).

В номінації "Найкращий ігровий серіал" переміг серіал "Обмежено придатні" (прод. Сергій Лавренюк, Олена Лавренюк, реж. Аркадій Непиталюк). Також змагалися: "Тиха Нава" (прод. Павло Рибак, Марина Каплун, Наталія Панченко, Анна Гончар, Дмитро Сафановський, реж. Дмитро Андріянов); "Ховаючи колишню" (прод. Юрій Поворозник, реж. Сергій Кулибишев).

В номінації "Найкраща жіноча роль" перемогла Марина Кошкіна, "Війна очима тварин". Також змагалися: Іра Нірша, "Медовий місяць"; Ада Роговцева, "Ну мам"

В номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" перемогла Ірма Вітовська, "Малевич". Також змагалися: Марина Кошкіна, "Малевич"; Ольга Мартинишин, "Війна очима тварин".

В номінації "Найкраща чоловіча роль" переміг Володимир Кравчук, "Ти – Космос". Також претендували: Віктор Жданов, "Сірі бджоли"; Роман Луцький, "Медовий місяць".

В номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" переміг Василь Кухарський (посмертно), "Киснева станція". Також змагалися: Олексій Горбунов, "Малевич"; Володимир Ямненко, "Сірі бджоли".

В номінації "Найкращий короткометражний ігровий фільм" (Премія ім. Ю. А. Мінзянова) переміг фільм "Пасхальний день" (реж. Микола Засєєв, прод. Наталія Лібет, Олександра Братищенко, Віктор Шевченко, Ольга Брегман); в номінації "Найкращий короткометражний документальний фільм" – "Через 769 км, Нью-Йорк" (реж. Софія Бугрій, прод. Сабіна Асадова); в номінації "Найкращий анімаційний фільм" – "Моя бабуся – парашутистка" (прод. та реж. Поліна Піддубна).

В номінації "Найкращий дизайн костюмів" перемогла Тетяна Лавриненко, "Малевич"; "Найкращий грим" – Тетяна Татаренко, "Сірі бджоли"; "Найкраща робота художника-постановника" – Владлен Одуденко, Марія Денисенко, "Ти – Космос"; "Найкраща операторська робота" – Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, "2000 метрів до Андріївки"; "Найкращий монтаж" – Іван Банніков, "Ти – Космос"; "Найкращі спеціальні ефекти" -Олексій Гапон, Антоніна Патраманська, Олександр Супруновский, Юрій Бонадренко, Максим Головін, "Ти – Космос"; "Найкращий звук" – Сергій Степанський, "Ти – Космос"; "Найкраща пісня" – "Ні обіцянок ні пробачень" з фільму "Ну мам", Михайло Клименко (ADAM) (посмертно); "Найкраща музика" – Микита Моісеєв, "Ти – Космос".

Також лауреатом спеціальної глядацької нагороди MEGOGO AUDIENCE AWARD! став фільм "Ти – космос".

Крім того, лавреатом Премії за внесок у розвиток українського кінематографа став Сергій Буковський.

Серед іншого, Артем Рижиков став лавреатом премії в номінації "Відкриття року". Нагородою відзначають кінематографістів, які своїми роботами відкривають нові творчі горизонти українського кіно та заявляють про себе як про яскраві голоси сучасної української кіноіндустрії.

Рижиков – український режисер та кінооператор. У 2025 році він представив документальну стрічку "Простий солдат" про свою службу в лавах сил оборони України, яка стала найкращим українським документальним фільмом на 16-му Одеському міжнародному кінофестивалі. 

Національна кінопремія "Золота Дзиґа" – премія в галузі кіно, що створена з метою популяризації національного кінематографа та видатних досягнень особистостей, які сумлінно працюють над створенням українських фільмів. Переможців визначають члени Української кіноакадемії. Головним символом Національної кінопремії обрана статуетка "Золота Дзиґа", що втілює у собі стрімкість, невпинний розвиток та нескінченність.

Українська кіноакадемія – об'єднання професіоналів у сфері кіно та кіновиробництва, створення якого було ініційовано Одеським міжнародним кінофестивалем у 2016 році. Головна мета Української кіноакадемії – всебічна підтримка та розвиток національного кінематографа.

Як повідомлялося, переможцем дев'ятої Національної кінопремії "Золота Дзиґа" в категорії "Найкращий фільм" стала картина "Будинок "Слово". Нескінчений роман" режисера Тарас Томенко.

Переможцем 8-ї Національної кінопремії "Золота Дзиґа" 2024 року в категорії "Найкращий фільм" стала картина "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова.

В 2023 року фільм "Стоп-Земля" режисерки Катерини Горностай став переможцем у номінації "Найкращий фільм" Національної кінопремії "Золота Дзиґа".

#переможець #кінопремія
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