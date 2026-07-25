Виконавча директорка Української кіноакадемії про "Тисячовесну": нам заздрять багато європейських кіноіндустрій

Виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух розраховує на успіх державної програми підтримки українського контенту "Тисячовесна", але констатує, що результат для індустрії буде видно через два роки.

"Я дуже хочу, щоб все вдалося, щоб дуже багато проєктів отримали гроші, щоб це були дійсно хороші проєкти, щоб вистачило людей, техніки, камер, часу це все відзняти і щоб у нас за два роки було дуже багато українського кіно і українських серіалів. Тому що насправді це супер крута ініціатива", – сказала Мачух в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про очікування від державного проєкту "Тисячовесна".

За її словами, українській індустрії "заздрять багато європейських кіноіндустрій, вони мріють про такий бюджет, щоб мати можливість знімати свій національний контент за такі державні гроші".

Вона зазначила, що є багато розмов і коментарів щодо недоліків проєкту: "не такі експерти, не така система оцінювань".

"Я думаю, що головне це результат, а результат ми побачимо через два роки", – констатувала Мачух.

Українська кіноакадемія – об’єднання професіоналів у сфері кіно та кіновиробництва, створення якого було ініційовано Одеським міжнародним кінофестивалем у 2016 році. Головна мета Української кіноакадемії – всебічна підтримка та розвиток національного кінематографа.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна").

Прийом заявок тривав до 4 червня. До другого етапу конкурсу допущено 2161 із 2634 проєктів, експертне оцінювання триватиме до 28 липня – 7 серпня. Фінальний пітчинг проєкту відбудеться у середині серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.