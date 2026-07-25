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Культура

Виконавча директорка Української кіноакадемії за запровадженя в Кінопремії "Золота Дзиґа" номінації "Найкращий ігровий фільм"

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Виконавча директорка Української кіноакадемії за запровадженя в Кінопремії "Золота Дзиґа" номінації "Найкращий ігровий фільм"
Фото: Єгор Шуміхін

Виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух поставилась би схвально до запровадженя в Національній кінопремії "Золота Дзиґа" окремої номінації "Найкращий ігровий фільм".

"Було б дійсно дуже справедливо, якби була окрема категорія "Найкращий ігровий фільм", тому що є окрема категорія "Найкращий документальний фільм", є категорія "Найкращий фільм". Але категорія "Найкращий фільм", вона повинна оцінювати загалом кіно. І все таки це справедливо, що туди входять і документальні, і ігрові", – сказала Мачух в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, наскільки справедливо, що у премії немає окремої номінації для ігрових фільмів.

В той же час, вонан зазначила, що якщо кіноакадеміки і члени правління Української кіноакадемії запропонують до нового регламенту, який буде формуватися з вересня, ще одну категорію "Найкращий ігровий фільм", то вона схвально до цього віднесеться, тому що це буде дійсно більш справедливо саме для ігрових фільмів.

На запитання, чи є в планах, зважаючи на сьогоднішній контекст повномасштабного вторгнення, запровадження окремих категорій для фільмів про війну, чи акторів і акторок, які долучилися до оборони країни, Мачух додала, що такий підхід більш актуальний для фестивалів.

"Те, що стосується кіноакадемії, ми дуже регламентовані, тобто ми діємо в рамках роботи міжнародних кіноакадемій. Ми навіть, коли вводимо нові номінації, ми радимося з нашими колегами. У нас є Асоціація європейських кіноакадемій і коли був Ковід, всі кіноакадемії тоді разом погодили, що буде невеличка зміна і можна буде вводити в конкурс ті фільми, які не були в кінотеатрах, а були там, наприклад, онлайн. Але це така разова зміна, тому що це була загальносвітова проблема", – розповіда виконавча директорка.

Вона наголосила, що якщо організація хоче залишитися Українською кіноакадемією, а не просто премією, "яку хтось придумав і проводить згідно своїх правил", які не є міжнародними стандартами, залишатися членами Спілки європейських кіноакадемій, то повинна діяти згідно цих правил.

Національна кінопремія "Золота Дзиґа" – премія в галузі кіно, що створена з метою популяризації національного кінематографа та видатних досягнень особистостей, які сумлінно працюють над створенням українських фільмів. Переможців визначають члени Української кіноакадемії. Головним символом Національної кінопремії обрана статуетка "Золота Дзиґа", що втілює у собі стрімкість, невпинний розвиток та нескінченність.

#мачух #золота_дзиґа #кіно
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