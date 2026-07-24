"Суспільне" оголосило лонглист заявок на участь у нацвідборі на "Дитяче Євробачення-2026"

Суспільне мовлення оголосило лонглист із 15 заявок на участь у національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2026".

"Команда Суспільного мовлення оголосила імена 15 юних виконавців, які увійшли до цьогорічного лонглиста національного відбору на Дитяче Євробачення – 2026. Учасників обирали серед рекордних 642 заявок", – йдеться в повідомленні мовника.

Зокрема, до лонглиста увійшли: Гурт VYHOR (Марія Васьківська, 13 років, Тіна Колодійчук, 9 років, Зоряна Панченко, 13 років, Дар’я Удовиченко, 12 років, Олександра Сварник, 14 років та Катерина Яюк, 11 років Київська область; Марія Близнюк, 11 років, Закарпатська область; Катерина Ватан, 12 років, м. Київ; Софія та Вероніка Возняк (дует), 12 та 10 років, м. Івано-Франківськ; Владислав Данілевський, 11 років, м. Київ; Роман Дорошенко, 12 років, Київська область; Софія Дупелич, 14 років, м. Житомир; Дмитро Карабет, 10 років, м. Київ; Еріка Колесніченко, 11 років, Київська область; Софія Назаренко, 10 років, м. Київ; Анастасія Пошедіна, 9 років, родом з Харкова, живе в Києві; Марко Сердинський, 12 років, м. Івано-Франківськ; Злата Солоненко, 11 років, Вінницька область; Олівія Ткачик, 10 років, м. Миколаїв; Каріна Штефанеса, 10 років, Чернівецька область.

Зазначається, що усі учасники лонглиста візьмуть участь у прослуховуванні на базі офіційних партнерів нацвідбору, ТРЦ "Республіка Парк" та парк розваг Neopolis, яке відбудеться вже цієї неділі, 26 липня.

В результаті буде обрано 10 конкурсантів, які візьмуть участь в цьогорічній "Зірковій школі" в Буковелі на базі дитячого табору "One Land" (One Camp).

Фінал нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2026" відбудеться у вересні 2026 року.

Як повідомлялося, "Дитяче Євробачення-2026" відбудеться на Мальті 24 жовтня і проходитиме в залі MFCC в селищі Та-Калі.

Представниця України Анастасія Димид посіла 5-те місце на "ДитячомуЄвробаченні-2023" у Ніцці (Франція), Артем Котенко посів 3 місце на "ДитячомуЄвробаченні-2024" в Мадриді (Іспанія), а Софія Нерсесян із піснею "Мотанка" посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025" у Тбілісі (Грузія).