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Культура

Бережна і Стефанчук обговорили законопроєкт про удосконалення процедур держуправління у галузі культури та культспадщини

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Бережна і Стефанчук обговорили законопроєкт про удосконалення процедур держуправління у галузі культури та культспадщини
Фото: Facebook

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна обговорила з голово Верховної Ради України Русланом Стефанчуком обговорили законопроєкт про вдосконалення процедур державного управління у галузі культури та культурної спадщини.

"Узгодили спільні пріоритети парламенту й уряду у сферах культури та гуманітарної політики. Серед ключових питань – законопроєкт №14391, який удосконалює державне управління у сфері культури та культурної спадщини, а також підготовка законопроєкту про меценатську діяльність. Він має створити дієві умови для залучення інвестицій в українську культуру та посилення партнерства між бізнесом та культурною сферою", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, також сторони обговорили законодавчі ініціативи щодо державних свят і пам’ятних дат, збереження пам’яток історії національного значення. 

Серед іншого, вона анонсувала, що завершується розроблення єдиного стандарту шрифтового оформлення текстів законів, постанов та інших актів парламенту. 

Зі свого боку Стефанчук наголосив, що оновлення гуманітарного законодавства потребує системної взаємодії між парламентом і урядом.

Як повідомлялося, у лютому парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт №14391 щодо вдосконалення процедур державного управління у галузі культури та культурної спадщини.

На початку липня Коаліція дієвців культури заявила, що майже 2,3 тис. музейних предметів перебувають за кордоном, але без змін до законодавства їх можуть повернути в Україну під російські обстріли, тому вони закликають ухвалити законопроєкт №14391.

#культурна_спадщина #культура #бережна #стефанчук
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