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Культура

Мінкультури започаткувало нову щорічну державну літературну премію "Воля"

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Міністерство культури України започаткувало нову щорічну державну літературну премію "Воля", яка відзначатиме сучасну українську літературу та книжки про Україну, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

За її словами, "Воля" створена для підтримки літератури в Україні та її інтеграції в глобальний дискурс.

Зокрема, премія охоплює три номінації: найкраща українська прозова книжка; найкраща українська документальна книжка; найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською.

"Книжки номінують українські видавництва – до трьох видань у кожній категорії. Лауреат кожної номінації отримає 400 тисяч гривень. Відбір відбуватиметься у три тури, лауреатів оголосимо вже на початку грудня", – написала віцепрем’єрка.

До участі приймають книжки живих українських та іноземних авторів (окрім громадян країн-агресорів), видані українською мовою в Україні від 1 травня 2025 до 30 квітня 2026 року.

Вона відзначила, що премію ініціювала її заступниця Богдана Лаюк.

Журі премії "Воля" очолює літературознавець і видавець, директор видавництва "Смолоскип" Ростислав Семків. До складу також увійшли письменник і військовослужбовець, лауреат Премії імені Юрія Шевельова Олександр Михед; шотландський літературознавець і перекладач української літератури, член журі Міжнародної Букерівської премії (2023) Уям Блекер; письменниця та перекладачка, виконавча продюсерка Радіо Культура Ірина Славінська; літературна критикиня, редакторка у видавництві "Темпора", ведуча подкасту "Висока полиця" Богдана Романцова. 

Прийом заявок триває до 19 серпня 2026 року на сайті: voliabookprize.gov.ua

Відбір відбуватиметься у три тури. Довгі списки – до 10 книжок у кожній номінації – оприлюднять 5 жовтня 2026 року, короткі списки з трьох книжок – 13 листопада, а лауреатів оголосять на початку грудня.

Премію заснували Мінкультури та Національний університет "Києво-Могилянська академія" за підтримки ПриватБанк. 

#мінкультури #премія_воля
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