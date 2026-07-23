Два десятки фільмів увійшли до основної програми 83-го Венеціанського кінофестивалю

До основної програми 83-го Венеціанського кінофестивалю увійшли 20 фільмів, серед яких – нова робота американського режисера Мартіна Макдонаха, фільми актора та режисера Кейсі Аффлека та японського режисера Хірокадзу Корéeда, повідомив на пресконференції художній керівник кінофестивалю Альберто Барбера.

Серед фільмів, які увійшли до основного конкурсу фестивалю, – новий фільм ірландського режисера Мартіна Макдонаха за його ж сценарієм – драматичний трилер "Дика конячка", головні ролі в якому виконають Джон Малкович, Стів Бушемі, Сем Роквелл і Паркер Поузі. Також у основній програмі – британський біографічний фільм режисера Денні Бойла "Чорнило", готичний психологічний детектив "Компанія", режисером і сценаристом якого виступив Кейсі Аффлек, фільм "Озирнись" японського режисера Хірокадзу Корееда, який є екранізацією однойменної манги-ваншота Тацукі Фудзімото, що розповідає про двох школярок, яких об’єднує пристрасть до малювання манги.

Крім того, у конкурсній програмі – фільм "Трохи світла" іранського режисера Алі Асгарі, драма "Повернення до Буенос-Айреса" чилійського та італійського режисера Марко Бечіса, "Хороший маленький солдат" французького режисера Стефана Брізе, драматична комедія – екранізація однойменного роману Антоніо Франкіні "Вогонь, що ти носиш у собі" режисера з Італії Едоардо Де Анджеліса, психологічна драма "Невідома жінка" дансько-єгипетського режисера Май ель-Тухі. Також у програмі – фільм "Чортів бастард" німецького режисера Вернера Герцога, заснована на реальній історії британських сестер-близнючок Фреди та Грети Чаплін, одержимих своїм сусідом і засуджених за це до тюремного ув’язнення – примітно, що раніше навколо картини виник галас після виключення фільму з анонсів програми Каннського кінофестивалю та пропозиції про позаконкурсний показ, тоді Герцог відмовився від участі.

У головному конкурсі також беруть участь стрічка про складні людські переживання та пошук опори у важкій ситуації "Місце, щоб зцілитися" французького кінорежисера Седріка Кана, біографічна артхаусна драма "Дау" про радянського фізика, лауреата Нобелівської, Ленінської та трьох Сталінських премій Льва Ландау Іллі Хржановського, фільм "Можливе кохання" корейського режисера Лі Чхан-дона, драматичний фільм італійського режисера Нанні Моретті "Це станеться сьогодні ввечері", кримінальна драма режисера Ленса Оппенхайма "Прайм-тайм", драма "Ехо-камера" італійського режисера Андреа Паллаоро, драматичний фільм "Трохи раніше за північ" французького режисера Ніколаса Парізера, психологічний трилер італійського режисера Паоло Стріпполі "Спіраль", фільм "Містере Нельсон, ви вбивали людей?" японського режисера Сінья Цукамото та картина "Бункер" французького режисера Флоріана Зеллера.

Найстаріший кінофестиваль відбудеться у Венеції з 2 по 12 вересня.

За підсумками фестивалю вручаються "Золотий лев" найкращому фільму, "Срібний лев" за найкращу режисуру, два "Кубки Вольпі" – найкращому акторові та найкращій актрисі, приз Озелла – за найкращий сценарій, приз Марчелло Мастроянні – найкращому молодому акторові або актрисі, а також Спеціальний приз журі.