В Мінкультури обговорюють створення прозорої моделі залучення інвестицій і міжнародної допомоги для розвитку незалежних медіа

Заступниця міністра культури України Наталія Мовшович провела засідання Експертної ради з питань формування державної інформаційної політики при Мінкультури, на якій обговорювалося результати Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську (Польща), а також пропозиції до наступної конференції, що відбудеться у 2027 році в Естонії.

"Учасники зустрічі відзначили важливість того, що на URC 2026 питання медіа було представлене окремим тематичним треком. Водночас наголосили на необхідності ширшого залучення представників медіасфери до дискусій та взаємодії зі спікерами під час майбутніх заходів", – йдеться в повідомленні міністерства.

Також під час зустрічі учасники обговорили можливі механізми підтримки українських медіа, зокрема, створення прозорої та зрозумілої моделі залучення інвестицій і міжнародної допомоги для розвитку незалежних медіа.

"Конференція з питань відновлення України – це насамперед про залучення капіталу на відновлення України. Однією зі стратегічних цілей Міністерства є інформаційна стійкість, тому ми маємо визначити ключові пріоритети та сформувати системні підходи до підтримки незалежних медіа й інформаційної безпеки в межах підготовки до наступної URC", – зазначила Мовшович.