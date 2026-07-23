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Культура

Херсонес Таврійський внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою – Бережна

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Херсонес Таврійський внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою – Бережна
Фото: Dmitry A. Mottl

Херсонес Таврійський внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Рішення ухвалили під час 48-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Пусані. Результат довгої роботи команди Міністерства культури України та колег. Це надзвичайно важливе міжнародне рішення, яке офіційно підтверджує загрози для пам’ятки через тимчасову російську окупацію Криму, незаконні розкопки, будівництво, руйнування археологічного контексту та вивезення культурних цінностей", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, Комітет закликав зупинити дії, які можуть завдати подальшої шкоди пам’яткам у тимчасово окупованому Криму, та посилити боротьбу з незаконним обігом культурних цінностей. 

Також Комітет закликав захистити інші українські пам’ятки в тимчасово окупованому Криму: Ханський палац у Бахчисараї, печерні міста Кримської Готії, Кримську астрофізичну обсерваторію та Судацьку фортецю. Під час обговорення Україну відкрито підтримали Польща, Чехія та Швейцарія.

"Світ бачить системне знищення росією української культурної спадщини. Україна й надалі використовуватиме всі міжнародні механізми для захисту нашої культурної спадщини", – наголосила Бережна.

Як повідомлялося, у жовтні 2025 року Виконавча рада ЮНЕСКО прийняла рішення продовжити моніторинг ситуації на тимчасово окупованій території Криму в зв’язку з низкою фактів щодо руйнування Росією культурної спадщини України, зокрема об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора".

#херсонес_таврійський #загроза #спадщина #юнеско
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