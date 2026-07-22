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Культура

Дружині Олеся Гончара виповнилося 100 років, їй вручили вітання міського голови

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Сьогодні, 22 липня, виповнюється 100 років Валентині Данилівні Гончар – публіцистці, літературознавиці, редакторці, громадській діячці та багаторічній упорядниці й видавчині творчої спадщини свого чоловіка, видатного українського письменника Олеся Гончара.

"Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда особисто привітала ювілярку та вручила їй вітання від Київського міського голови", – повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається у дописі КМДА, Валентина Данилівна була першим читачем, критиком і першодрукаркою всіх творів Олеся Гончара, зокрема роману "Собор", який вона друкувала під диктовку чоловіка. За її редакцією видано 11 романів, 8 повістей, 8 збірок оповідань, публіцистичні праці та збірку фронтової поезії – загалом близько 35 книг, перекладених 68 мовами світу та виданих у понад 70 країнах. Вона самостійно розшифрувала й упорядкувала щоденники Олеся Гончара, які видані у трьох томах і охоплюють період із 1948 року до 1995 року.

"Із щирою радістю привітала іменинницю особисто. Століття її життя – це століття історії нашої країни. Вона в юному віці пережила Другу світову війну, а сьогодні, у 100 років, знову живе під час війни. Вона сильна жінка, яка вміє берегти не лише власну родину, а й культурну пам’ять цілого народу", – зазначила Хонда.

Наразі спадщина подружжя Гончарів продовжує жити в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де діє меморіальна кімната з їхньою друкарською машинкою та більш ніж 1000 експонатів. Серед них – бібліотека з кабінету письменника, яку Валентина Данилівна подарувала Києву у 2018 році.

"Сьогодні, коли Київ знову проходить випробування війною, приклад таких жінок нагадує нам, що стійкість – це передусім щоденна, непомітна праця заради майбутнього. Подарувала родині пам’ятну копію публікації оповідання "Провесінь" 1955 року. Особливо почесно, що оригінал цього твору донині ретельно охороняється в архівах "Вечірнього Києва" як частина культурної спадщини. Бажаю Валентині Данилівні міцного здоров’я, душевного спокою і того ж незламного духу, який допоміг їй, її родині та її місту пережити найважчі часи. З ювілеєм, Валентино Данилівно!" – підкреслила заступниця голови КМДА.

#дружина #гончар #кмда
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