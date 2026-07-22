Депутати пропонують Раді запровадити штрафи до 170 тис. грн за російську музику в закладах сфери обслуговування

Народні депутати пропонують Верховній Раді внести зміни до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо обмеження використання мови держави-агресора під час виконання та відтворення музичних творів у сфері обслуговування споживачів.

"Ще у 2022 році парламент ухвалив закон № 2310-IX, який заборонив публічне відтворення музики виконавців – громадян держави-агресора. Кафе, ресторани, магазини та салони краси вже мали б прибрати цей контент. Однак заборона досі не підкріплена реальним покаранням. Тому частина бізнесів нею нехтує", – написав голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), президент Всеукраїнської асоціації музичних подій "UAME" Олександр Санченко в мережі Facebook.

У зв’язку з цим, законопроєктом №15430 від 20 липня 2026 року пропонується встановити відповідальність за такі порушення: за перше порушення – штраф від 8 500 до 17 000 грн; за повторне протягом року – від 17 000 до 85 000 грн; за третє та кожне наступне – від 85 000 до 170 000 грн.

"Протоколи про такі порушення складатиме уповноважений із захисту державної мови. Варто всім усвідомити: кожне відтворення російської пісні – це роялті російським виконавцям і податки до бюджету держави-агресора. Ці гроші стають внеском у воєнну машину ворога та перетворюються на "шахеди" й ракети, які летять на українські міста. Якщо хтось із бізнесу не розуміє цього головою – має відчути кишенею!", – додав парламентар.

Авторами законопроєкту є Санченко і ще 15 народних депутатів, зокрема голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція "Слуга народу").

Як повідомлялося, у грудня 2025 року Олександр Санченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що штраф за використання російської музики в ресторанах і пабах має бути більше 50 тис. грн, щоб це працювало.