Через війну загинуло 350 митців і 137 медійників – Мінкультури

Через повномасштабну війну в Україні загинуло 350 діячів культури і 137 працівників медіа, повідомляє Міністерство культури України.

"З початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року війна забрала життя 350 митців та 137 українських та іноземних медійників. Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві підкреслили, що систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини.

Як повідомлялося, 21 липня стало відомо, що на війні загинув український актор Євген Бушмакін.