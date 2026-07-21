Європейське агентство зупинило грант для Венеційської бієнале через повернення павільйону РФ – Бережна

Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури зупинило грант у розмірі 2 мільйони євро для Венеційської бієнале через повернення російського павільйону, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Рішення ухвалене за результатами юридичної оцінки та рекомендації Європейської комісії. Європейські кошти не можуть підтримувати майданчики, які надають державі-агресору можливість нормалізувати свою присутність у міжнародному культурному просторі. Культура не може ставати інструментом відбілювання агресії та легітимізації воєнних злочинів", – написала Бережна в мережі Facebook.

Вона наголосила, що участь Росії у міжнародних культурних подіях є неприйнятною.

"Держава, яка вбиває митців, руйнує музеї, театри, бібліотеки й храми, викрадає культурні цінності та стирає українську ідентичність на окупованих територіях, не може використовувати культуру для відбілювання власних злочинів", – додала віцепрем’єрка.

Бережна подякувала Європейській комісії, Європейському виконавчому агентству з питань освіти та культури, урядам і представникам понад 20 європейських країн, які закликають не допускати росію до участі у Венеційській бієнале.