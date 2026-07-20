Російський обстріл зруйнував друкарню групи "Конві" та знищив майже 250 тис. підручників – комерційна директорка

Російським обстрілом в ніч проти 19 липня зруйновано друкарню групи "Конві" та знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції, повідомила комерційна директорка Вікторія Гайдай.

"Ніч на 19 липня стала страшною для Києва та руйнівною для друкарні групи "Конві" – одного з найбільших підприємств України, де друкують шкільні підручники. На щастя, під час атаки ніхто з працівників не постраждав. Проте внаслідок влучання російської балістичної ракети величезні цехи залишилися без даху, обладнання друкарського та палітурного цехів знищено або залито водою, а офісні приміщення вигоріли вщент", – написала вона в мережі Facebook.

За її словами, повністю знищено майже 250 тис. підручників для 9 класу, готових до відправки в школи.

Також пошкоджено напівфабрикати видавничої продукції (загальним тиражем близько 350 тис. книг), зокрема підручники для 4 класу.

Вона розповіла, що серед постраждалих видавництв – "Ранок", "Грамота", "Літера ЛТД", "Лінгвіст", "книголав", "Лабораторія", "Артбукс", "АССА", "Каламар", "Атена", "Астон", "Букшеф", MISON, "Вища школа", "Медицина", "Апріорі" та інші.

Як повідомлялось, від ворожої атаки на Харків о 23 травня 2024 року постраждала друкарня "Фактор-Друк".

17 червня 2025 року обстрілом пошкоджена книгарня-кав’ярня BookUa на столичних Нивках. Були вибиті скляні двері і вікна. Також 17 травня зруйновано склад видавництва"Український пріоритет". Згоріло десятки тисяч книг, понад 130 найменувань

4 липня 2025 року внаслідок нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.

28 серпня 2025 року книгарню "КнигоЛенд" в столиці було пошкоджено обстрілом, було зіпсовано книжки. Тоді ж постраждала й київська книгарня Readeat.

30 вересня 2025 року склад видавництва "Смакі" було пошкоджено внаслідок російського обстрілу Дніпра, втрачено частину тиражу.

23 жовтня 2025 року книгарню "Плекай" у Подільському районі Києва пошкоджено в результаті російського обстрілу. Зокрема, вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна.

14 травня 2026 року російським обстрілом пошкоджено електропідстанцію на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві.

24 травня 2026 року постраждала одна з книгарень мережі "Книгарня "Є" на столичному Подолі.

2 липня 2026 року центральний склад логістичної компанії Denka Logistics було зруйновано під час російської атаки, внаслідок чого було знищено близько 800 тис книг видавництваBookChef.

В ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйнувано видавництво MISON і постраждали офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві.