Російський обстріл зруйнував видавництво MISON в Києві

Російський обстріл в ніч проти 19 липня зруйнував видавництво MISON в Києві.

"Сьогоднішня масована ракетна атака зруйнувала видавництво MISON. Завтра ми мали святкувати вихід нашої першої книжки – "Музей родинних історій" Олени Скуловатової. Але сьогодні росія зруйнувала усі наші видавничі плани. Вона вдарила у самісіньке серце видавництва, знищивши усі офісні приміщення, де працювала наша команда і де народжувалися наші ідеї та мрії на майбутнє. Усе згоріло вщент", – йдеться в повідомленні видавництва в мережі Facebook.

Там зазначили, що ніхто з людей не постраждав.

Як повідомлялось, від ворожої атаки на Харків о 23 травня 2024 року постраждала друкарня "Фактор-Друк".

17 червня 2025 року обстрілом пошкоджена книгарня-кав’ярня BookUa на столичних Нивках. Були вибиті скляні двері і вікна. Також 17 травня зруйновано склад видавництва "Український пріоритет". Згоріло десятки тисяч книг, понад 130 найменувань

4 липня 2025 року внаслідок нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.

28 серпня 2025 року книгарню "КнигоЛенд" в столиці було пошкоджено обстрілом, було зіпсовано книжки. Тоді ж постраждала й київська книгарня Readeat.

30 вересня 2025 року склад видавництва "Смакі" було пошкоджено внаслідок російського обстрілу Дніпра, втрачено частину тиражу.

23 жовтня 2025 року книгарню "Плекай" у Подільському районі Києва пошкоджено в результаті російського обстрілу. Зокрема, вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна.

14 травня 2026 року російським обстрілом пошкоджено електропідстанцію на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві.

24 травня 2026 року впостраждала одна з книгарень мережі "Книгарня "Є" на столичному Подолі.

2 липня 2026 року центральний склад логістичної компанії Denka Logistics було зруйновано під час російської атаки, внаслідок чого було знищено близько 800 тис книг видавництва BookChef.

В ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок.