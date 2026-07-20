Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Російський обстріл зруйнував видавництво MISON в Києві

2 хв читати
Додати як джерело
Російський обстріл зруйнував видавництво MISON в Києві
Фото: MISON

Російський обстріл в ніч проти 19 липня зруйнував видавництво MISON в Києві.

"Сьогоднішня масована ракетна атака зруйнувала видавництво MISON. Завтра ми мали святкувати вихід нашої першої книжки – "Музей родинних історій" Олени Скуловатової. Але сьогодні росія зруйнувала усі наші видавничі плани. Вона вдарила у самісіньке серце видавництва, знищивши усі офісні приміщення, де працювала наша команда і де народжувалися наші ідеї та мрії на майбутнє. Усе згоріло вщент", – йдеться в повідомленні видавництва в мережі Facebook.

Там зазначили, що ніхто з людей не постраждав.

Як повідомлялось, від ворожої атаки на Харків о 23 травня 2024 року постраждала друкарня "Фактор-Друк".

17 червня 2025 року обстрілом пошкоджена книгарня-кав’ярня BookUa на столичних Нивках. Були вибиті скляні двері і вікна. Також 17 травня зруйновано склад видавництва "Український пріоритет". Згоріло десятки тисяч книг, понад 130 найменувань

4 липня 2025 року внаслідок нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.

28 серпня 2025 року книгарню "КнигоЛенд" в столиці було пошкоджено обстрілом, було зіпсовано книжки. Тоді ж постраждала й київська книгарня Readeat.

30 вересня 2025 року склад видавництва "Смакі" було пошкоджено внаслідок російського обстрілу Дніпра, втрачено частину тиражу.

23 жовтня 2025 року книгарню "Плекай" у Подільському районі Києва пошкоджено в результаті російського обстрілу. Зокрема, вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна.

14 травня 2026 року російським обстрілом пошкоджено електропідстанцію на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві.

24 травня 2026 року впостраждала одна з книгарень мережі "Книгарня "Є" на столичному Подолі.

2 липня 2026 року центральний склад логістичної компанії Denka Logistics було зруйновано під час російської атаки, внаслідок чого було знищено близько 800 тис книг видавництва BookChef.

В ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. 

#mison #атака_рф #видавництво
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Керівник УВА Біденко підтримує надання права бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи закладів культури

Керівник УВА Біденко підтримує надання права бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи закладів культури

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко підтримує ідею надати право бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи за…

Читати
Керівник УВА Біденко: Якщо нічого не робити, рано чи пізно зайдуть Amazon і Penguin Books і встановлять свої правила

Керівник УВА Біденко: Якщо нічого не робити, рано чи пізно зайдуть Amazon і Penguin Books і встановлять свої правила

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко заявляє, що якщо держава не буде підтримувати книжкову галузь, рано чи пізно на ринок з…

Читати
Керівник УВА Біденко: Перед ухваленням закону про єдину ціну на книги необхідно напрацювати галузевий стандарт роботи зі знижками

Керівник УВА Біденко: Перед ухваленням закону про єдину ціну на книги необхідно напрацювати галузевий стандарт роботи зі знижками

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко заявляє, що перед ухваленням закону про єдину ціну на книги необхідно дійти згоди між в…

Читати
Керівник УВА Біденко проти запровадження відповідальності споживача за купівлю чи скачування нелегального книжкового контенту

Керівник УВА Біденко проти запровадження відповідальності споживача за купівлю чи скачування нелегального книжкового контенту

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко проти запровадження відповідальності споживача за купівлю чи скачування нелегального кн…

Читати