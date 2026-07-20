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Культура

Склад видавництва "Книголав" знищено внаслідок атаки рф, втрачено 250 тис. книжок

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Видавництво “Книголав” повідомило про знищення свого складу внаслідок атаки рф в ніч з 18 на 19 липня.

“Найголовніше для нас — ніхто з наших колег не постраждав. Водночас ми втратили майже 250 тисяч книжок. Це результат праці авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів, друкарень і всієї команди, яка щодня працює для українського читача”, - йдеться в публікації видавництва у Facebook.

В “Книголаві” підкреслили, що росія веде війну не лише проти людей, а й проти української культури, освіти та майбутнього країни.

У видавництві попередили про можливі тимчасові затримки з відправленням замовлень.

“Ми вже працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити всі процеси. Дякуємо за ваше терпіння, розуміння та підтримку”, - додали у “Книголав”.

Також підприємство закликало підтримувати українське та Сили оборони.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на неділю здійснили масовану атаку балістичними ракетами, у Києві загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали. У лікарнях наразі перебувають дев'ять з 15 постраждалих. Знищено один з найбільших логістичних комплексів сів під Києвом – Amtel площею 100,2 тис. кв. м у Бучанському районі, основний склад мережі винних маркетів Winetime зазнав пошкоджень через влучання 8 балістичних ракет.

Повністю знищено виробничі потужності компанії-учасника Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI)UKRTAC, постраждав офісно-логістичний центр імпортера зеленої кави Coffeeton.

#склад #видавництво #знищення
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