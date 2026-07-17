Озброєні красою: мистецтво, музика, кіно і театр на дев'ятому Bouquet Kyiv Stage

Національний заповідник "Софія Київська" 13-16 серпня перетвориться на простір високого мистецтва – дев’ятий фестиваль Bouquet Kyiv Stage об’єднає понад 50 подій: музику, театр, кіно, виставки, екскурсії, дитячі та літні програми, молодіжну сцену й бесіди під ясенем. Наскрізна тема фестивалю – "Озброєні красою".

"Bouquet Kyiv Stage – це про силу, яка не руйнує. Про пам’ять, яка не дозволяє зникнути. Про культуру, яка тримає майбутнє. Бо краса не є протилежністю сили. Справжня сила – це здатність захищати те, що не має зброї. І сьогодні Україна озброєна красою", – зазначають організатори фестивалю.

Мультимедійна виставка "Тріумф "Букета" представить роботи художника-монументаліста Олександра Дубовика, який цьогоріч відзначає своє 95-річчя. Дослідницько-культурний проєкт "Звільнена музика" спрямований на деколонізацію українського музичного простору.

Bouquet Kyiv Stage вшановує тих, чия творчість і присутність продовжують жити у пам’яті та мистецтві. Триб’юти митцям – друзям фестивалю, які назавжди залишаються частиною його історії: концерт пам’яті джазової співачки Назгуль Шукаєвої, виставка сценаристки, звукооператорки, режисерки та художниці Юлії Лазаревської "Час проявлення", фотовиставка Олега Павлюченкова "Життя у мистецтві, кіно та філософії".

Музична програма фестивалю подарує слухачам справжню палітру звуків і емоцій: концерт композиторів світового масштабу "Унісон: Сильвестров, Пярт, Канчелі" у виконанні камерного хору "Київ", концерти української та світової музики у виконанні Національного президентського оркестру під орудою диригентки Тетяни Калініченко, а також виступ Національного ансамблю солістів "Київська Камерата". Особливий колорит додасть етнопрограма Марії Квітки, а Молодіжна сцена Kontenta представить електроакустичні програми молодих українських виконавців.

Відвідувачі фестивалю зможуть побачити сцени з опери Алли Загайкевич "Брате Лі Бо… друже Ду Фу…" за містерією Олега Лишеги.

У програмі КіноБукету: допрем’єрні покази українського кіно: повний метр, документальні та короткометражні фільми.

Серед іноземних учасників фестивалю – всесвітньовідомий норвезький саксофоніст і композитор Бендік Хофсет, німецький піаніст і трубач Себастіан Студніцький, польський піаніст‑віртуоз Радослав Собчак, ізраїльський джазовий бенд Yogev Shetrit Trio, болгарський піаніст Іван Янаков та грузинський диригент і композитор Ніколоз Рачвелі.

Партнерами Bouquet Kyiv Stage 2026 стали Національний заповідник "Софія Київська", Асоціація "Дивись Українське!", Благодійний фонд "МХП-Громаді", Компанія "Deloitte" в Україні, компанія "Вавілон", Посольство держави Ізраїль в Україні, Польський інститут у Києві, компанія United Heritage, Культурна платформа, готель "Воздвиженський", компанія Abet Laminati, Komora Rental.

Творчі партнери: Благодійна організація Responsible Future, Національна філармонія України, Національний ансамбль солістів "Київська Камерата".

Інформаційні партнери: ІА "Інтерфакс-Україна", Kyiv Post, Elle, 5 канал, Суспільне Культура, Радіо Культура, Укрінформ, ТиКиїв.

Організатор фестивалю – український недержавний культурний центр Дом Майстер Клас.

Міжнародний фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, заснований Домом Майстер Клас у 2018 році щороку проходить у "Софії Київській" та за кордоном.