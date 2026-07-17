Мінкультури внесло ще трьох російських пропагандистів до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури України внесло ще трьох російських діячів культури і медіа до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказами відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшли: продюсерка і пропагандистка Вікторія Степанова, сценаристка Марина Войтенко і медіапродюсерка та журналістка федеральних каналів Катерина Воскобойнікова.

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 258 особи.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури внесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, у 2024 році – 23 росіян, а у 2025 році – 11 росіян.