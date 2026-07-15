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Культура

Зеленський нагородив орденами за заслуги українських видавців

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Зеленський нагородив орденами за заслуги українських видавців

Президент України Володимир Зеленський відзначив представників видавничої сфери нагородами за значні заслуги.

Про це йдеться в президентському указі №604/2026 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Української Державності" від 15 липня, оприлюдненому на сайті глави держави.

Так, орденом "За заслуги" III ступеня нагороджені засновник видавництва ТОВ "Лабораторія" Антон Мартинов, засновник і президент групи компаній "Фактор" (видавництво Vivat) Сергій Політучий, співзасновник ТОВ "Книгарня Сенс" Олексій Ерінчак. Крім того, посмертно нагороджений засновник Мистецької агенції "Наш формат" Владислав Кириченко.

Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджена директор типографії ТОВ "Фактор-Друк" Тетяна Гринюк.

Крім того, Зеленський нагородив орденом княгині Ольги III ступеня дизайнерку і голову Благодійної організації "Благодійний фонд Валерії Гуземи" Валерію Гузему, та орденом "За заслуги" ІІІ ступеня члена спостережної ради Корпорації Softserve Тараса Кицмея.

#видавці #нагороди
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