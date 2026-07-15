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Культура

Мінкультури готує проведення фінального пітчингу "Тисячовесни" на середину серпня в Івано-Франківську

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Мінкультури готує проведення фінального пітчингу "Тисячовесни" на середину серпня в Івано-Франківську
Фото: Мінкультури

Міністерство культури України готує проведення фінального пітчингу проєкту підтримки культурного продукту "Тисячовесна" на середину серпня в Івано-Франківську. 

Зокрема, Мінкультури видало декілька наказів №№734, 735, 741, 748 і 749 щодо підготовки та проведення заходу з організації просування (промоції) реалізації ініціативи президента України із створення українського культурного продукту.

Так, державному підприємству "Центр захисту інформаційного простору України" доручено забезпечити підготовку та проведення 11-16 серпня заходів в Івано-Франківську з організації просування ініціативи "Тисячовесна" відповідно до концепції (не подається).

Згідно з наказами, на дані заходи загалом передбачено фінансування в розмірі 5,5 млн грн.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться у середині серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

#івано_франківськ #пітчинг #тисячовесна
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