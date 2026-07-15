Мінкультури внесло російського режисера Долмазяна до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури України внесло російського театрального режисера Георгія Долмазяна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказом відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшов російський режисер театру "МОСТ".

Зазначається, що він своїми заявами підтримує агресію проти України та окупацію українських територій державою-агресором.

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 255 особи.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури внесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, у 2024 році – 23 росіян, а у 2025 році – 11 росіян.