Зеленський присвоїв звання народних артистів акторці Баші та солісту опери Кузьміну, заслуженого артиста – Хливнюку

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання народного артиста України акторці Національного академічного драматичного театру ім.Івана Франка Ксенії Баші та солістові Національного академічного театру опери та балету України ім.Шевченка Дмитру Кузьміну.

Про це йдеться в президентському указі №604/2026 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Української Державності" від 15 липня, опублікованому на сайті голови держави.

Також цим указом Зеленський присвоїв звання заслужених артистів України акторові Національного академічного драматичного театру ім.Франка Ренату Сєттарову, артистці Національного академічного театру опери та балету України ім.Шевченка Ілоні Кравченко, вокалістові гурту "Бумбокс" Андрію Хливнюку, художньому керівнику на нацальнику військово-музичного центру Сухопутних військ ЗСУ Ігорю Кішману, артистові хору Запорізької обласної філармонії Віктору Храмову та артистці "Київ Модерн-балет" Анастасії Баірд.

Художникові, члену Національної спілки художників України Валерію Дувіраку присвоєне звання заслуженого художника України.

Звання заслуженого архітектора України присвоєно директорові Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації, головному архітектору міста Києва Олександру Свистунову, а звання заслуженого будівельника – заступникові голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергію Поліщуку.

Також Зеленський присвоїв низку інших звань і нагород. Звання заслуженого юриста, зокрема, отримав голова Херсонської обласної державної адміністрації – начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Митрополит Луцький і Волинський, керуючий Волинською єпархією Православної церкви України Тимофій Зінкевич (митрополит Михаїл) нагороджений орденом "За заслуги" І ступеня, заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Дмитро Синенко – орденом "За заслуги" ІІ ступеня, мер Путивля Сумської області Костянтин Гаврильчук, голова Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області Андрій Канашевич та заступник голови Державної аудиторської служби України Олександр Шкуропат – орденами "За заслуги" ІІІ ступеня. Також ордени "За заслуги" ІІІ ступеня отримали науковець Ігор Семиволос, поет та перекладач Остап Сливинський та телеведучий Тимур Мірошниченко.