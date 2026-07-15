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Культура

Пошкоджена РФ Харківська наукова бібліотека ім. Короленка отримає техдопомогу ЮНЕСКО

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Пошкоджена РФ Харківська наукова бібліотека ім. Короленка отримає техдопомогу ЮНЕСКО
Фото: Ігор Махов

Пошкоджена росіянами Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка отримає технічну допомогу ЮНЕСКО для збереження будівель і фондів, підписаний відповідний меморандум, повідомляє Міністерство культури України.

"Меморандум закріплює наміри сторін співпрацювати, щоб ЮНЕСКО надало Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка технічну допомогу. Вона допоможе зберегти будівлі бібліотеки, пошкоджені внаслідок російських обстрілів, а також її бібліотечні фонди. Міністерство культури України надає організаційну та координаційну підтримку реалізації проєкту", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, у Харківській науковій бібліотеці проведуть: поточний ремонт системи опалення службово-виробничого корпусу бібліотеки; поточний ремонт системи опалення нового книгосховища; заміну внутрішньої водостічної системи будівлі нового книгосховища; поточний ремонт вузла комерційного обліку теплової енергії.

"Наша бібліотека продовжує працювати для людей навіть у надзвичайно складних умовах. Попри пошкодження, відсутність належної інфраструктури та виклики війни, до бібліотеки приходять відвідувачі, адже вона залишається важливим простором для громади. Цей Меморандум відкриває новий етап у збереженні та розвитку бібліотеки", – цитує директорку бібліотеки Наталя Петренко пресслужба.

У відомстві додали, що підписання нового меморандуму стало продовженням співпраці між сторонами, започаткованої у 2025 році. Попередня угода дала змогу реалізувати першочергові заходи із захисту бібліотеки, а новий документ спрямований на подальше збереження однієї з найстаріших наукових бібліотек України, яка зазнала пошкоджень унаслідок російської збройної агресії.

#мінкультури #харків #допомога #юнеско #бібліотека
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