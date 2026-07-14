Дев'ятий фестиваль Bouquet Kyiv Stage відбудеться 13-16 серпня

Дев'ятий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage відбудеться 13-16 серпня у Національному заповіднику "Софія Київська".

"Наскрізна тема фестивалю – "Озброєні красою"… Це фестиваль про силу, яка не руйнує. Про пам'ять, яка не дозволяє зникнути. Про культуру, яка тримає майбутнє", – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.

Протягом чотирьох днів пройде понад 50 мистецьких подій. Фестиваль традиційно об'єднає музику, українське візуальне мистецтво, кіно, театр, екскурсії, дитячі програми, програми для людей літнього віку та бесіди під Ясенем.