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"Суспільне" отримало понад 640 заявок на участь у нацвідборі на "Дитяче Євробачення-2026"

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"Суспільне" отримало понад 640 заявок на участь у нацвідборі на "Дитяче Євробачення-2026"

Суспільне мовлення отримало 642 заявки на участь у національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2026".

"Суспільне мовлення цього року отримало рекордні 642 заявки на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення – 2026, незважаючи на коротший термін приймання аплікаційних форм. Із них 621 заявка від сольних виконавців та 21 – від гуртів", – йдеться в повідомленні мовника.

Зазначається, що подання авторської пісні не було обов’язковою умовою, проте 47 учасників вирішили надіслати власні композиції. 

Крім того, у 125 заявках прозвучали пісні "Дитячого Євробачення" попередніх років, зокрема національного відбору. 

Також у мовника розповіли, що заявки надійшли з України та дев’яти інших країн, серед яких – Німеччина, Ірландія, Фінляндія, Англія та інші. 

За результатами загальнонаціонального попереднього відбору до 26 липня буде сформовано лонгліст до 15 учасників, які візьмуть участь у прослуховуваннях наживо, а за результатами прослуховувань буде відібрано 10 учасників, які потраплять до "Зіркової школи". 

Далі, за результатами навчання у "Зірковій школі" та консультацій з експертами буде обрано 6 фіналістів нацвідбору, після – відбуватиметься підготовка пісень, з якими учасники виступлять у фіналі.

Фінал нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2026" відбудеться у вересні 2026 року.

Як повідомлялося, "Дитяче Євробачення-2026" відбудеться на Мальті 24 жовтня і проходитиме в залі MFCC в селищі Та-Калі.

Представниця України Анастасія Димид посіла 5-те місце на "ДитячомуЄвробаченні-2023" у Ніцці (Франція), Артем Котенко посів 3 місце на "ДитячомуЄвробаченні-2024" в Мадриді (Іспанія), а Софія Нерсесян із піснею "Мотанка" посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025" у Тбілісі (Грузія).

#дитяче_євробачення_2026 #заявки
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