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Культура

Мінкультури включило Запорозькі тулумбаси до Нацпереліку нематеріальної культспадщини

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Мінкультури включило Запорозькі тулумбаси до Нацпереліку нематеріальної культспадщини
Фото: Суспільне Запоріжжя

Міністерство культури України включило традицію виготовлення, навчання та гри на великих казаноподібних козацьких барабанах "Запорозьких тулумбасах" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

"Традиція виготовлення та гри на запорозьких тулумбасах є живою практикою Запорізького краю, що поєднує виконавське мистецтво, традиційну музику, ремесло, усну передачу знань і військово-церемоніальні функції. У громаді побутують назви "Запорозькі тулумбаси", "козацькі тулумбаси", "грати на тулумбасах", "тулумбасити"", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що Тулумбаси – це великі казаноподібні козацькі барабани з металевим або дерев’яним корпусом і натуральною мембраною, їх виготовлення охоплює добір матеріалів, роботу з деревом і металом, створення мембран і калатал, оздоблення, ремонт та догляд за інструментом, а гра передбачає використання ритмічних формул, різних технік звуковидобування, ансамблеве музикування та публічне виконання.

"Традиція активно практикується у Запоріжжі через школу гри на тулумбасах, майстер-класи, публічні виступи, освітні та музейні ініціативи, зокрема навколо Музею історії музичних інструментів "Барабанза"… Традиція має важливе значення для локальної ідентичності Запоріжжя, культурної стійкості прифронтової громади та передачі козацької звукової спадщини молодшим поколінням", – додали в міністерстві.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України такі елементи: весільний обряд заплітання долі; традиція випікання та дарування обрядових різдвяних пряників на Слобожанщині; традиції храмового свята на Трійцю у селі Шульгинка Луганської області. У листопаді 2025 року до переліку додано: традиції і практику просторового та ужиткового оздоблення на Миколаївщині: таврійський розпис; культуру побутування бувальщин про конотопську відьму. В січня 2026 року до переліку внесено: "Культура і традиції, пов’язані з Великодніми обрядовими хлібами на Буковині"; "Традиція приготування та споживання киселиці у лемківській спільноті"; "Кривулька – лемківська жіноча нагрудна прикраса: орнаментальні традиції та технологія виготовлення". У квітні-липні 2026 року до переліку внесено: "Традицію вбирання хрестів Хресної дороги у селі Монастирок Тернопільської області", "Традицію побутування та мистецтво створення сокальської кераміки", "Традицію виготовлення та дарування обрядового печива "коники і баришні" і "Мистецтво виготовлення весільного пір’яного вінка у селі Великий Ключів Івано-Франківської області".

#запорозькі_тулумбаси #культурна_спадщина
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