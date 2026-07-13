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Культура

Readeat продає свої книгарні "Місто" на Арсенальній та в ЖК "Комфорт Таун" в Києві

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Readeat продає свої книгарні "Місто" на Арсенальній та в ЖК "Комфорт Таун" в Києві
Фото: https://www.facebook.com/Dmytro.Felixov

Засновник книгарень Readeat та сервісу "BookTicket" Дмитро Феліксов заявив, що продає свої книгарні "Місто" на метро "Арсенальна" та в ЖК "Комфорт Таун" в Києві.

"Я відкривав книгарні Readeat, бо вірив, що зможу побудувати власну мережу книжкових просторів. За цей час ми багато чого навчилися. І головний висновок для мене полягає в тому, що розвиток мережі книгарень – це окремий бізнес зі своєю логікою, управлінською структурою, процесами та постійною потребою в масштабуванні. Три книгарні – це вже не три окремі магазини. Це маленька мережа. А керувати мережею потрібно саме як мережею, з окремою командою, процесами, бюджетом на розвиток та зростання", – написав Феліксов в мережі Facebook, додавши, що вирішив не масштабувати власну мережу книгарень.

За його словами, відкриття кожної наступної книгарні в мережі створює невеликий ефект порівняно з альтернативними можливостями.

"Саме тому ми прийняли рішення знайти нових власників для двох наших книгарень – "Місто" на Арсенальній та в ЖК "Комфорт Таун", – розповів він.

Засновник Concert.ua Дмитро Феліксов створив книгарню Readeat (на вул. Антоновича, 50 в Києві) у вересні 2023 року. Пізніше було запущено домашню книгарню на території ЖК "Комфорт Таун" і книгарню Readeat "Місто" на метро "Арсенальна".

#продаж #книгарні #readeat #феліксов
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