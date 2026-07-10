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Культура

Мінкультури включило мистецтво виготовлення весільного пір'яного вінка до Нацпереліку нематеріальної культспадщини

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Мінкультури включило мистецтво виготовлення весільного пір'яного вінка до Нацпереліку нематеріальної культспадщини
Фото: Мінкультури

Міністерство культури України включило мистецтво виготовлення весільного пір’яного вінка у селі Великий Ключів Івано-Франківської області до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

"Пір’яний вінок нареченої є одним із найурочистіших і найсимволічніших елементів традиційного весільного строю села Великий Ключів. Він має велику округлу форму, що нагадує корону та підкреслює особливий статус нареченої – центральної постаті весільного обряду. Основу вінка становить густо укладене біле гусяче пір’я, сформоване у численні м’які квітки, які рівномірно вкривають усю його поверхню. Подібними квітами з пір’я також оздоблюють капелюх нареченого", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що вінок багато декорований різнокольоровими квітковими елементами та намистинами, а у центрі розташована орнаментальна композиція із золотистих, червоних і зелених деталей, яка виконує не лише декоративну, а й оберегову функцію.

"Технологію виготовлення вінка зберігають і передають майстрині старшого покоління, навчаючи дочок та онучок безпосередньо під час підготовки до весільних обрядів. Попри те, що у 1990-х роках традиція здебільшого існувала у форматі театралізованих відтворень, із 2000-х років вона знову повернулася до реальної весільної практики", – розповіли в Мінкультури.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України такі елементи: весільний обряд заплітання долі; традиція випікання та дарування обрядових різдвяних пряників на Слобожанщині; традиції храмового свята на Трійцю у селі Шульгинка Луганської області. У листопаді 2025 року до переліку додано: традиції і практику просторового та ужиткового оздоблення на Миколаївщині: таврійський розпис; культуру побутування бувальщин про конотопську відьму. В січня 2026 року до переліку внесено: "Культура і традиції, пов’язані з Великодніми обрядовими хлібами на Буковині"; "Традиція приготування та споживання киселиці у лемківській спільноті"; "Кривулька – лемківська жіноча нагрудна прикраса: орнаментальні традиції та технологія виготовлення". У квітні-липні 2026 року до переліку внесено: "Традицію вбирання хрестів Хресної дороги у селі Монастирок Тернопільської області", "Традицію побутування та мистецтво створення сокальської кераміки" і "Традицію виготовлення та дарування обрядового печива "коники і баришні".

#культурна_спадщина #весільний_піряний_вінок
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