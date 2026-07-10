Бережна обговорила з Представництвом ЮНІСЕФ в Україні співпрацю в межах ініціативи "Тисячовесна"

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна обговорила з Представництвом ЮНІСЕФ в Україні можливості співпраці в межах ініціативи підтримки українського контенту "Тисячовесна".

"Разом із заступницею Тетяною Філевською говорили про співпрацю у сферах, важливих для українських дітей під час повномасштабної війни: культура, мистецька освіта, захист прав дитини, інклюзивність. Для дитини культура – це простір підтримки, розвитку й належності до своєї країни. Через книги, музику, театр, музеї, анімацію та цифрові продукти діти пізнають свою мову, історію, героїв і майбутнє", – написала Бережна в мережі Facebook за результатами зустрічі з новою головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфаї.

За її словами, сторони обговорили розвиток дружніх до дітей культурних просторів у музеях, театрах, операх та інших інституціях, а також можливості співпраці в межах ініціативи "Тисячовесна", зокрема у створенні сучасного українського контенту для дітей і молоді.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться 12 –16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.